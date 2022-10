On la connait depuis la version 3.0 de Genshin Impact, mais Nilou n’est arrivée que lors de la seconde partie de la version 3.1 avec sa propre bannière. Cette danseuse promet d’être un cas à part dans le jeu, avec des possibilités assez réduites mais qui restent intéressantes. On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le personnage de Nilou, de ses capacités, son kit, son build, ou encore ses matériaux.

Présentation de Nilou

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Hydro ( )

: Hydro ( ) Arme : Epée à une main

: Epée à une main Seiyū : Hisako Kanemoto

: Hisako Kanemoto Anniversaire : 3 décembre

: 3 décembre Date d’arrivée bannière Nilou : Vendredi 14 octobre 2022

Description officielle : « La star du théâtre Zubayr. Pleine de chaleur et d’innocence, ses danses sont vives et élégantes. »

Compétences Nilou

Compétences actives

Attaque normale – Danse de shamshir : Enchaîne jusqu’à 3 coups d’épée.

: Enchaîne jusqu’à 3 coups d’épée. Attaque chargée : Consomme de l’endurance pour exécuter une entaille tournoyante.

: Consomme de l’endurance pour exécuter une entaille tournoyante. Attaque plongeante : Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis sur la route et des dégâts de zone à l’impact.

: Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis sur la route et des dégâts de zone à l’impact. Danse des haftkarsvars : Active l’état Pirouette, infligeant des dégâts Hydro aux ennemis proches selon les PV max de Nilou. Dans l’état Pirouette, les attaques normales et les compétences élémentaires de Nilou la feront entrer respectivement dans les postures de Danse d’épée et de Danse de tourbillon, provoquant la conversion de ses dégâts en dégâts Hydro ne pouvant pas être enchantés et étant considérés comme des dégâts de compétence élémentaire. Dans ces postures, le troisième pas de danse de Nilou annule l’état Pirouette tout en ayant les effets suivants selon la posture : Danse d’épée : Nilou libère une lune aqueuse qui inflige des dégâts Hydro aux ennemis qu’elle touche et accorde à Nilou l’effet Prière lunaire. Avec cet effet, les attaques normales de Nilou sont converties en techniques de la Danse d’épée et son coup final déclenche une lune aqueuse. Danse de tourbillon : Nilou déchaîne une roue à eau qui inflige des dégâts Hydro de zone et crée une aura de tranquillité qui suit votre personnage déployé et applique de façon continue l’état Trempé aux ennemis à portée. Nilou ne peut pas utiliser d’attaques chargées lorsqu’elle est sous les effets de Pirouette ou de Prière lunaire. Ces effets cessent lorsque Nilou quitte le champ de bataille.

: Active l’état Pirouette, infligeant des dégâts Hydro aux ennemis proches selon les PV max de Nilou. Dans l’état Pirouette, les attaques normales et les compétences élémentaires de Nilou la feront entrer respectivement dans les postures de Danse d’épée et de Danse de tourbillon, provoquant la conversion de ses dégâts en dégâts Hydro ne pouvant pas être enchantés et étant considérés comme des dégâts de compétence élémentaire. Dans ces postures, le troisième pas de danse de Nilou annule l’état Pirouette tout en ayant les effets suivants selon la posture : Danse d’abzendegi – Ruisseau des rêves lointains : Commence la danse des rêves éloignés et des sources à l’écoute, faisant ainsi fleurir un lotus des eaux lointaines infligeant des dégâts Hydro de zone selon les PV max de Nilou et affligeant l’effet Éon persistant aux ennemis touchés. Après un court délai, les ennemis affectés par Éon persistant subissent des dégâts Hydro.

Compétences passives

Cour des pétales dansants : Lorsque les personnages de l’équipe sont de l’élément Dendro ou Hydro et qu’il y a au moins un personnage Dendro et un personnage Hydro : La complétion du troisième pas de la Danse des haftkarsvars de Nilou accorde à tous les personnages à proximité l’effet Prime du calice d’or pendant 30 secondes. Lorsqu’un personnage sous l’effet de Prime du calice d’or subit une attaque Dendro, la maîtrise élémentaire de tous les personnages à proximité augmente de 100 points pendant 10 secondes. De plus, déclencher une réaction de Fleurissement permet de créer des noyaux d’abondance au lieu de noyaux Dendro. Comparés aux noyaux Dendro, ces noyaux d’abondance éclatent très rapidement après avoir été créés et possèdent une zone d’effet plus grande. Les noyaux d’abondance ne peuvent pas déclencher de réactions d’Exubérance ou de Bourgeonnement et partagent une limite avec les noyaux Dendro. Les attaques des noyaux d’abondance sont considérées comme étant des attaques infligées par les noyaux Dendro générés par la réaction de Fleurissement. Quand le type élémentaire des personnages de l’équipe ne remplit pas les conditions de cette aptitude passive, tous les effets existants de Prime du calice d’or sont annulés.

: Lorsque les personnages de l’équipe sont de l’élément Dendro ou Hydro et qu’il y a au moins un personnage Dendro et un personnage Hydro : Danse onirique des éons : Pour chaque tranche de 1 000 au-dessus de 30 000 PV max que Nilou possède, les dégâts infligés par les noyaux d’abondance déclenchés par les personnages sous l’effet de Prime du calice d’or augmentent de 9 %. Les dégâts des noyaux d’abondance peuvent être augmentés d’un maximum de 400 % de cette manière.

: Pour chaque tranche de 1 000 au-dessus de 30 000 PV max que Nilou possède, les dégâts infligés par les noyaux d’abondance déclenchés par les personnages sous l’effet de Prime du calice d’or augmentent de 9 %. Les dégâts des noyaux d’abondance peuvent être augmentés d’un maximum de 400 % de cette manière. Lotus de jade blanc : 12 % de chances d’obtenir un plat supplémentaire lorsque vous cuisinez un plat parfait qui a des effets sur l’exploration.

Constellations

Danse de la lune décroissante : Danse des haftkarsvars bénéficie des améliorations suivantes : Les dégâts infligés par la lune aqueuse augmentent de 65 %. La durée de l’aura de tranquillité augmente de 6 secondes.

: Danse des haftkarsvars bénéficie des améliorations suivantes : Pluie de fleurs du ciel étoilé : Lorsqu’un personnage sous l’effet de Prime du calice d’or a infligé des dégâts Hydro à un ennemi, la RÉS Hydro de ce dernier diminue de 35 % pendant 10 ssecondes. Lorsqu’une réaction de Fleurissement a infligé des dégâts à un ennemi, la RÉS Dendro de ce dernier diminue de 35 % pendant 10 ssecondes. L’aptitude passive « Cour des pétales dansants » doit être déjà débloquée.

: Lorsqu’un personnage sous l’effet de Prime du calice d’or a infligé des dégâts Hydro à un ennemi, la RÉS Hydro de ce dernier diminue de 35 % pendant 10 ssecondes. Lorsqu’une réaction de Fleurissement a infligé des dégâts à un ennemi, la RÉS Dendro de ce dernier diminue de 35 % pendant 10 ssecondes. L’aptitude passive « Cour des pétales dansants » doit être déjà débloquée. Pas d’ombre séduisant : Niveau d’aptitude Danse d’abzendegi : Ruisseau des rêves lointains +3.

: Niveau d’aptitude Danse d’abzendegi : Ruisseau des rêves lointains +3. Impulsion fricative : Lorsque le troisième pas de danse de l’état Pirouette de Danse des haftkarsvars a touché un ennemi, Nilou récupère 15 points d’énergie élémentaire et les dégâts qu’elle inflige en utilisant Danse d’abzendegi : Ruisseau des rêves lointains augmentent de 50 % pendant 8 secondes.

: Lorsque le troisième pas de danse de l’état Pirouette de Danse des haftkarsvars a touché un ennemi, Nilou récupère 15 points d’énergie élémentaire et les dégâts qu’elle inflige en utilisant Danse d’abzendegi : Ruisseau des rêves lointains augmentent de 50 % pendant 8 secondes. Lumière tourbillonnante : Niveau d’aptitude Danse des haftkarsvars +3.

: Niveau d’aptitude Danse des haftkarsvars +3. Mélodie de brise-givre : Pour chaque tranche de 1 000 PV max, le taux critique de Nilou augmente de 0,6 % et ses dégâts critique de 1,2 %. Le taux critique de Nilou peut être augmenté d’un maximum de 30 % et ses dégâts critique d’un maximum de 60 % de cette manière.

Comment jouer Nilou ?

Nilou est un personnage qui pourra rester sur le terrain et agir en tant que sub-DPS ou main-DPS selon vos envies. Le but sera d’abord d’activer les capacités d’autres personnages, pour switcher vers Nilou qui enclenchera sa danse et qui fera des réactions avec son Hydro.

Il sera très important de déclencher son combo complet, puisque c’est sa dernière attaque qui fait le plus de dégâts.

Avec qui jouer Nilou ?

C’est la partie la plus compliquée. Pour le moment, Nilou est un personnage qui ne montre ses vraies capacités qu’avec des personnages Dendro.

Si vous pouvez bien entendu la jouer avec qui vous voulez, son vrai potentiel ne se révélera qu’avec un team où un Dendro est présent, ainsi qu’un autre personnage Hydro pouvant servir de batterie (2 Dendro + 1 Hydro, ou 2 Hydro + 1 Dendro, voire 1 Hydro + 1 Dendro + 1 Anemo). Kokomi est la meilleure candidate ici, tandis que l’on attend de voir comment Nilou va fonctionner avec Nahida.

Collei

Voyageur

Nahida

Kokomi

Xingqiu

Yelan

Barbara

Kazuha

Sucrose

Zhongli

Fischl

Meilleur équipement Nilou

Quelle arme pour Nilou ?

Clé de Khaj-Nisut : L’arme signature de Nilou, et le meilleur choix possible, de très loin, puisqu’elle augmente aussi les PV.

: L’arme signature de Nilou, et le meilleur choix possible, de très loin, puisqu’elle augmente aussi les PV. Coupeur de jade primordial : L’épée passe partout, pourra permettre à Nilou de faire lus souvent des dégâts critques.

: L’épée passe partout, pourra permettre à Nilou de faire lus souvent des dégâts critques. Epée rituelle : Une bonne alternative pour avoir de la recharge d’énergie et être moins dépendant de la batterie.

: Une bonne alternative pour avoir de la recharge d’énergie et être moins dépendant de la batterie. Épée de Favonius : Même chose que l’épée rituelle, avec un passif plus intéressant.

: Même chose que l’épée rituelle, avec un passif plus intéressant. Clair de lune de Xiphos : Une bonne arme qui peut placer un peu de maitrise élémentaire si besoin.

Meilleur set pour Nilou

Ténacité des Millelithes (2 pièces) : Le 2 pièces pour augmenter le PV.

: Le 2 pièces pour augmenter le PV. Âme des profondeurs (2 pièces) : Pour augmenter les dégâts Hydro.

: Pour augmenter les dégâts Hydro. Bande vagabonde (2 pièces) : Pour augmenter la maitrise élémentaire au besoin.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : PV% > Recharge d’énergie

: PV% > Recharge d’énergie Coupe : PV% > Bonus de dégâts Hydro

: PV% > Bonus de dégâts Hydro Coiffe/Couronne : PV% > Taux critique/Dégâts critique

Quelles sub-statistiques en premier pour Nilou ?

PV% Recharge d’énergie Maitrise élémentaire Taux critique Dégâts critique ATK%

Matériaux d’élévation et d’aptitudes Nilou

Matériaux d’élévation Nilou

Voici tout ce qu’il faudra pour monter le niveau de Nilou :

Niveau 20 : 1 x Eclat de lazurite varunada / 3 x Padisachidée / 3 x Spores de Fongus / 20.000 moras

: 1 x Eclat de lazurite varunada / 3 x Padisachidée / 3 x Spores de Fongus / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment de lazurite varunada / 2 x Calibre perpétuel / 10 x Padisachidée / 15 x Spores de Fongus / 40.000 moras

: 3 x Fragment de lazurite varunada / 2 x Calibre perpétuel / 10 x Padisachidée / 15 x Spores de Fongus / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment de lazurite varunada / 4 x Calibre perpétuel / 20 x Padisachidée / 12 x Pollen fluorescent / 60.000 moras

: 6 x Fragment de lazurite varunada / 4 x Calibre perpétuel / 20 x Padisachidée / 12 x Pollen fluorescent / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau de lazurite varunada / 8 x Calibre perpétuel / 30 x Padisachidée / 18 x Pollen fluorescent / 80.000 moras

: 3 x Morceau de lazurite varunada / 8 x Calibre perpétuel / 30 x Padisachidée / 18 x Pollen fluorescent / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Fragment de lazurite varunada / 12 x Calibre perpétuel / 45 x Padisachidée / 12 x Poussière cristalline de sporange / 100.000 moras

: 6 x Fragment de lazurite varunada / 12 x Calibre perpétuel / 45 x Padisachidée / 12 x Poussière cristalline de sporange / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre de lazurite varunada / 20 x Tétraèdre de lumière / 60 x Padisachidée / 24 x Poussière cristalline de sporange / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude Nilou

Spores de Fongus / Pollen fluorescent / Poussière cristalline de sporange

Enseignement / Guide / Philosophie de l’usage

Larmes de la divinité calamiteuse

Pour d’autres astuces et conseils, retrouvez notre soluce complète de Genshin Impact ou consulter notre guide complet de tous les personnages.