Alhaitham est l’un des personnages principaux du récit centré autour de la région de Sumeru dans Genshin Impact, mais il aura fallu attendra la version 3.4 pour mettre la main dessus. Si vous souhaitez invoquer ce charismatique scribe, voici tout ce qu’il faut savoir sur Alhaitham, son kit et ses capacités.

Présentation de Alhaitham

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Dendro

: Dendro Arme : Epée à une main

: Epée à une main Seiyū : Yuichiro Umehara

: Yuichiro Umehara Anniversaire : 11 février

: 11 février Date d’arrivée en bannière : 18 janvier 2023

Description officielle : « L’actuel scribe de l’Académie de Sumeru, doté d’une intelligence et d’un talent extraordinaires. Son goût pour une vie libre de contraintes est tel qu’il est difficile pour la plupart de gens de savoir où le trouver. »

Compétences

Compétences actives

Attaque normale – Raisonnement abductif : Enchaîne jusqu’à 5 coups d’épée.

: Enchaîne jusqu’à 5 coups d’épée. Attaque chargée : Consomme de l’endurance pour déclencher deux coups d’épée rapides.

: Consomme de l’endurance pour déclencher deux coups d’épée rapides. Attaque plongeante : Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts de zone à l’impact.

: Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts de zone à l’impact. Universalité – Élaboration de forme : Se précipite en avant pour infliger des dégâts Dendro aux ennemis proches à la fin de sa ruée et génère un miroir de diffraction. En cas d’appui long, la compétence est déclenchée différemment. Appui long :Bascule en mode visée, ce qui permet d’ajuster la direction de la ruée. Alhaitham génère 1 miroir de diffraction lors de l’utilisation de cette compétence, Si aucun miroir n’est présent à ce moment-là, il génère 1 miroir supplémentaire. Les miroirs de diffraction ont les propriétés suivantes : Lorsqu’il possède des miroirs de diffraction, les dégâts des attaques normales, chargées et plongeantes d’Alhaitham sont converties en dégâts Dendro ne pouvant pas être enchantés. Lorsqu’une attaque des types susmentionnés touche un ennemi, les miroirs de diffraction déclenchent une attaque de rayonnement qui inflige des dégâts Dendro de zone selon la quantité de miroirs présents. Un maximum de 3 miroirs de diffraction peut exister en même temps. Les miroirs de diffraction disparaissent les uns après les autres au fur et à mesure, ou tous d’un coup lorsqu’Alhaitham quitte le champ de bataille.

: Se précipite en avant pour infliger des dégâts Dendro aux ennemis proches à la fin de sa ruée et génère un miroir de diffraction. En cas d’appui long, la compétence est déclenchée différemment. Champ particulier – Liens de phénomène : Crée un champ de liaison particulier qui inflige plusieurs fois des dégâts Dendro de zone. Si des miroirs de diffraction sont présents lors de l’utilisation de cette compétence, ils sont tous consommés pour augmenter le nombre de fois où des dégâts sont infligés. Deux secondes après l’utilisation de cette compétence, si 0/1/2/3 miroirs de diffraction ont été consommés, Alhaitham obtient respectivement 3/2/1/0 miroirs de diffraction.

Compétences passives

Correction à quadruple cause : Lorsqu’une attaque chargée ou plongeante d’Alhaitham touche un ennemi, elle génère 1 miroir de diffraction. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 12 secondes.

: Lorsqu’une attaque chargée ou plongeante d’Alhaitham touche un ennemi, elle génère 1 miroir de diffraction. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 12 secondes. Mystères révélés : Chaque point de maîtrise élémentaire qu’Alhaitham possède augmente les dégâts infligés par les rayonnements et par Champ particulier : Liens de phénomène de 0,09 %. Les dégâts des rayonnements et de Champ particulier : Liens de phénomène peuvent être augmentés d’un maximum de 90 % de cette manière.

: Chaque point de maîtrise élémentaire qu’Alhaitham possède augmente les dégâts infligés par les rayonnements et par Champ particulier : Liens de phénomène de 0,09 %. Les dégâts des rayonnements et de Champ particulier : Liens de phénomène peuvent être augmentés d’un maximum de 90 % de cette manière. Loi de surdétermination réductrice : 10 % de chances d’obtenir le double de produits lors de la synthèse de matériaux d’élévation d’arme.

Constellation

Intuition : Lorsqu’une attaque de rayonnement touche un ennemi, le temps de recharge d’Universalité : Élaboration de forme diminue de 1 seconde. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les secondes.

: Lorsqu’une attaque de rayonnement touche un ennemi, le temps de recharge d’Universalité : Élaboration de forme diminue de 1 seconde. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les secondes. Rhétorique : Lorsqu’Alhaitham génère un miroir de diffraction, sa maîtrise élémentaire augmente de 50 points pendant 8 secondes. Cet effet peut être cumulé 4 fois maximum, la durée de chaque cumul étant calculée indépendamment. Cet effet peut être déclenché même si le nombre de miroirs de diffraction a atteint la limite.

: Lorsqu’Alhaitham génère un miroir de diffraction, sa maîtrise élémentaire augmente de 50 points pendant 8 secondes. Cet effet peut être cumulé 4 fois maximum, la durée de chaque cumul étant calculée indépendamment. Cet effet peut être déclenché même si le nombre de miroirs de diffraction a atteint la limite. Antithèse : Niveau d’aptitude Universalité : Élaboration de forme +3.

: Niveau d’aptitude Universalité : Élaboration de forme +3. Élucidation : Lors de l’utilisation de Champ particulier : Liens de phénomène, les effets suivants se produisent selon le nombre de miroirs de diffraction consommés et générés cette fois-ci : Chaque miroir consommé augmente la maîtrise élémentaire de tous les autres personnages de l’équipe à proximité de 30 pts pendant 15 s. Chaque miroir généré accorde à Alhaitham un bonus de dégâts Dendro de 10 % pendant 15 secondes. Les effets susmentionnés déjà existants sont annulés si vous utilisez à nouveau Champ particulier : Liens de phénomène pendant leur durée.

: Lors de l’utilisation de Champ particulier : Liens de phénomène, les effets suivants se produisent selon le nombre de miroirs de diffraction consommés et générés cette fois-ci : Sagacité : Niveau d’aptitude Champ particulier : Liens de phénomène +3.

: Niveau d’aptitude Champ particulier : Liens de phénomène +3. Structuration : Si Alhaitham génère un miroir de diffraction alors que leur nombre a déjà atteint le maximum, il augmente son taux Critique de 10 % et ses dégâts Critique de 70 % pendant 6 secondes. Lorsque cet effet se déclenche à nouveau alors que sa durée n’est pas écoulée, la durée augmente de 6 secondes.

Comment jouer Alhaitham ?

Alhaitham est un personnage qui est fait pour rester sur le terrain, à cause de ses miroirs qui disparaissent vite. On peut donc le qualifier de main DPS dans la mesure où il devra rester longtemps actif et attaquer avec ses attaques normales.

Néanmoins, il est nécessaire de déclencher son utli en dernier dans la rotation. Etant donné que cette attaque va lui donner des miroirs gratuits, autant lancer les ultis des autres personnages avant puis revenir sur Alhaitham et déclencher son ulti pour gagner des miroirs et rester sur le terrain pour enchainer les autres attaques du personnage.

Avec qui jouer Alhaitham ?

Comme la plupart des personnages Dendro, Alhaitham excellera lorsqu’il sera accouplé à des personnages Hydro et Electro. Selon son niveau de recharge d’énergie, il sera peut-être essentiel de l’aider avec un autre personnage Dendro dans l’équipe.

Meilleur équipement pour Alhaitham

Quelle arme pour Alhaitham ?

Lumière d’incision foliaire : L’arme signature du personnage et donc le meilleur choix

: L’arme signature du personnage et donc le meilleur choix Lame ondulante de Futsu / Coupeur de jade : Deux armes 5 étoiles qui augmentent le Taux critique et qui sont parfaites pour lui.

: Deux armes 5 étoiles qui augmentent le Taux critique et qui sont parfaites pour lui. Pluie flottante / Clair de lune de Xiphos / Piqure de fer : Trois épées qui vont permettre de renforcer la maitrise élémentaire du personnages.

Meilleur set pour Alhaitham

Rêve doré (2 ou 4 pièces) : Le set d’excellence pour Alhaitham, puisque basé sur la maitrise élémentaire.

: Le set d’excellence pour Alhaitham, puisque basé sur la maitrise élémentaire. Souvenir de forêt (2 ou 4 pièces) : Peut servir de bon substitut, que ce soit en complément ou en set complet.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : Maîtrise élémentaire

: Maîtrise élémentaire Coupe : Dégâts Dendro / Maîtrise élémentaire

: Dégâts Dendro / Maîtrise élémentaire Coiffe/Couronne : Taux Critique / Dégâts Critique

Quelles sub-statistiques en premier pour Alhaitham ?

Maîtrise élémentaire Taux Critique Dégâts Critique ATK % Recharge d’énergie

Matériaux d’élévation et d’aptitudes de Alhaitham

Matériaux d’élévation

Voici tout ce qu’il faudra pour monter en élévation le niveau de Alhaitham :

Niveau 20 : 1 x Eclat d’émeraude nagadus / 3 x Pupe graisseuse des sables / 3 x Satin rouge délavé / 20.000 moras

: 1 x Eclat d’émeraude nagadus / 3 x Pupe graisseuse des sables / 3 x Satin rouge délavé / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment d’émeraude nagadus / 2 x Pseudo-étamines / 10 x Pupe graisseuse des sables / 15 x Satin rouge délavé / 40.000 moras

: 3 x Fragment d’émeraude nagadus / 2 x Pseudo-étamines / 10 x Pupe graisseuse des sables / 15 x Satin rouge délavé / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment d’émeraude nagadus / 4 x Pseudo-étamines / 20 x Pupe graisseuse des sables / 12 x Soie rouge brodée

/ 60.000 moras

: 6 x Fragment d’émeraude nagadus / 4 x Pseudo-étamines / 20 x Pupe graisseuse des sables / 12 x Soie rouge brodée / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau d’émeraude nagadus / 8 x Pseudo-étamines / 30 x Pupe graisseuse des sables / 18 x Soie rouge brodée

/ 80.000 moras

: 3 x Morceau d’émeraude nagadus / 8 x Pseudo-étamines / 30 x Pupe graisseuse des sables / 18 x Soie rouge brodée / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Morceau d’émeraude nagadus / 12 x Pseudo-étamines / 45 x Pupe graisseuse des sables / 12 x Brocart rouge luxueux / 100.000 moras

: 6 x Morceau d’émeraude nagadus / 12 x Pseudo-étamines / 45 x Pupe graisseuse des sables / 12 x Brocart rouge luxueux / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre d’émeraude nagadus / 20 x Pseudo-étamines / 60 x Pupe graisseuse des sables / 24 x Brocart rouge luxueux / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude de Alhaitham

Voici les matériaux et guides requis pour monter les aptitudes :

Enseignement / Guide / Philosophie de l’Ingénuité

Satin rouge délavé/ Soie rouge brodée / Brocart rouge luxueux

Miroir de mushin

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.