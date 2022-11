Le nouvel élément du Dendro a changé pas mal de choses dans Genshin Impact, mais tout le monde attendait l’arrivée de l’Archon Dendro pour vraiment constater le potentiel de cet élément. Nahida est enfin disponible depuis la version 3.2 du jeu, et elle apporte effectivement un vent de fraîcheur à toutes les équipes basées sur des réactions Dendro. Voici tout ce qu’il faut savoir sur Nahida, son kit, son build et ses matériaux.

Présentation de Nahida

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Dendro

: Dendro Arme : Catalyseur

: Catalyseur Seiyū : Tamura Yukari

: Tamura Yukari Anniversaire : 27 octobre

: 27 octobre Date d’arrivée en bannière : 2 novembre 2022

Description officielle : « Une oiselle en cage isolée dans les profondeurs du Sanctuaire de Surasthana qui ne peut voir le monde que dans ses rêves. »

Compétences

Compétences actives

Attaque normale – Akara : Enchaîne jusqu’à 4 attaques qui infligent des dégâts Dendro vers l’avant.

: Enchaîne jusqu’à 4 attaques qui infligent des dégâts Dendro vers l’avant. Attaque chargée : Consomme de l’endurance pour infliger des dégâts Dendro de zone vers l’avant après un court délai.

: Consomme de l’endurance pour infliger des dégâts Dendro de zone vers l’avant après un court délai. Attaque plongeante : Plonge depuis les airs en concentrant ses pouvoirs Dendro, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts Dendro de zone.

: Plonge depuis les airs en concentrant ses pouvoirs Dendro, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts Dendro de zone. Omniscience des plans : Envoie des liens karmiques de bois depuis son flanc, infligeant des dégâts Dendro de zone et apposant une graine de Skandha à un maximum de 8 ennemis touchés. En cas d’appui long, la compétence est déclenchée différemment. Appui long : Bascule en mode visée, ce qui permet de sélectionner une certaine quantité d’ennemis dans une zone limitée, tout en augmentant la résistance à l’interruption de Nahida pendant le processus. Lorsque le mode visée se termine, cette compétence leur inflige des dégâts Dendro et leur appose une graine de Skandha. Le mode visée dure 5 secondes maximum et permet de sélectionner jusqu’à 8 ennemis. Graine de Skandha : Les ennemis marqués par une graine de Skandha sont liés les uns aux autres jusqu’à une certaine distance.

Après avoir déclenché une réaction élémentaire sur un ennemi affecté par une graine de Skandha ou lui avoir infligé des dégâts grâce à un noyau Dendro (incluant Bourgeonnement et Exubérance), Nahida déclenche une purification trikarmique sur cet ennemi et tous les ennemis liés, infligeant des dégâts Dendro. La purification trikarmique ne peut être déclenchée qu’une fois par intervalle de temps défini.

: Envoie des liens karmiques de bois depuis son flanc, infligeant des dégâts Dendro de zone et apposant une graine de Skandha à un maximum de 8 ennemis touchés. En cas d’appui long, la compétence est déclenchée différemment. Cœur illusoire : Manifeste la cour des rêves et déploie le sanctuaire de Maya. Lorsque le champ du sanctuaire de Maya est déclenché, les effets suivants s’appliquent séparément selon les types élémentaires présents dans l’équipe : Pyro : Lorsque Nahida est dans le sanctuaire de Maya, les dégâts infligés par la purification trikarmique d’Omniscience des plans augmentent. Électro : Lorsque Nahida est dans le sanctuaire de Maya, l’intervalle de déclenchement entre chaque purification trikarmique d’Omniscience des plans diminue. Hydro : La durée du sanctuaire de Maya augmente. Si un minimum de 2 personnages des types élémentaires susmentionnés sont présents lorsque le champ est déployé, ces effets augmentent davantage. Même si Nahida fait partie de l’équipe mais n’est pas déployée, les effets mentionnés ci-dessus peuvent être obtenus tant que l’équipe est dans le sanctuaire de Maya.

: Manifeste la cour des rêves et déploie le sanctuaire de Maya. Lorsque le champ du sanctuaire de Maya est déclenché, les effets suivants s’appliquent séparément selon les types élémentaires présents dans l’équipe :

Compétences passives

Compassion illuminée : Cœur illusoire accorde l’effet suivant au sanctuaire de Maya : Augmente la maîtrise élémentaire du personnage déployé à portée d’une valeur équivalant à 25 % de la maîtrise élémentaire du personnage de l’équipe en ayant le plus. La maîtrise élémentaire peut être augmentée d’un maximum de 250 points de cette manière.

: Cœur illusoire accorde l’effet suivant au sanctuaire de Maya : Augmente la maîtrise élémentaire du personnage déployé à portée d’une valeur équivalant à 25 % de la maîtrise élémentaire du personnage de l’équipe en ayant le plus. La maîtrise élémentaire peut être augmentée d’un maximum de 250 points de cette manière. Éveil élucidé : Pour chaque pt de maîtrise élémentaire que Nahida possède au-delà de 200 points, les dégâts infligés par la purification trikarmique d’Omniscience des plans augmentent de 0,1 % et son taux critique de 0,03 %. Les dégâts de la purification trikarmique peuvent être augmentés d’un maximum de 80 % et son taux critique d’un maximum de 24 % de cette manière.

: Pour chaque pt de maîtrise élémentaire que Nahida possède au-delà de 200 points, les dégâts infligés par la purification trikarmique d’Omniscience des plans augmentent de 0,1 % et son taux critique de 0,03 %. Les dégâts de la purification trikarmique peuvent être augmentés d’un maximum de 80 % et son taux critique d’un maximum de 24 % de cette manière. Universalité méditée : Nahida peut utiliser Omniscience des plans pour interagir avec certains objets récoltables dans une zone d’effet fixe. Cette compétence peut même avoir d’autres effets…

Constellation

Graine du savoir emmagasiné : Lorsque le sanctuaire de Maya est déployé et que les types élémentaires des personnages de l’équipe sont calculés, un personnage Pyro, Électro et Hydro supplémentaire est comptabilisé.

: Lorsque le sanctuaire de Maya est déployé et que les types élémentaires des personnages de l’équipe sont calculés, un personnage Pyro, Électro et Hydro supplémentaire est comptabilisé. Racine de toute plénitude : Les ennemis affectés par une graine de Skandha de Nahida subissent les effets suivants : Les réactions de Brûlure, de Fleurissement, d’Exubérance et de Bourgeonnement peuvent leur infliger des coups critiques, dont le taux critique est fixé à 20 % et les dégâts critiques à 100 %. Pendant 8 s après avoir subi une réaction de Stimulation, de Suractivation ou de Propagation, leur DÉF diminue de 30 %.

: Les ennemis affectés par une graine de Skandha de Nahida subissent les effets suivants : Pousse de réalisation consciente : Niveau d’aptitude Omniscience des plans +3.

: Niveau d’aptitude Omniscience des plans +3. Tige d’inférence manifeste : Lorsque 1, 2, 3 ou au moins 4 ennemis proches sont affectés par une graine de Skandha d’Omniscience des plans, la maîtrise élémentaire de Nahida augmente respectivement de 100, 120, 140 ou 160 points.

: Lorsque 1, 2, 3 ou au moins 4 ennemis proches sont affectés par une graine de Skandha d’Omniscience des plans, la maîtrise élémentaire de Nahida augmente respectivement de 100, 120, 140 ou 160 points. Feuille de discours éclairant : Niveau d’aptitude Cœur illusoire +3.

: Niveau d’aptitude Cœur illusoire +3. Fruit d’aboutissement rationnel : Lorsque Nahida touche un ennemi affecté par une graine de Skandha d’Omniscience des plans avec une attaque normale ou chargée après avoir utilisé Cœur illusoire, elle utilise une « Purification trikarmique : Oubli karmique » sur cet ennemi et tous les autres ennemis liés, infligeant des dégâts Dendro d’une valeur équivalant à 200 % de son attaque et 400 % de sa maîtrise élémentaire. Les dégâts infligés par la « Purification trikarmique : Oubli karmique » sont considérés comme étant des dégâts de compétence élémentaire et peuvent être déclenchés une fois tous les 0,2 seconde. Cet effet dure 10 secondes ou disparaît après avoir déclenché une « Purification trikarmique : Oubli karmique » 6 fois.

Comment jouer Nahida ?

Nahida devrait bousculer toutes les teams Dendro, et c’est peu de le dire. Grâce à son kit basé sur les réactions élémentaires, elle est le personnage Dendro indispensable du jeu. Elle est en plus de cela assez versatile, dans le sens où il est possible de la jouer sub-DPS ou bien de tout miser sur elle en tant que main DPS, tout dépend des autres personnages de votre équipe.

Elle sera en tout cas souvent sur le terrain pour infliger du Dendro sur les ennemis avec sa capacité élémentaire, et pourra devenir plus forte et ensuite déclencher des réactions élémentaires lorsque le dôme est activé.

Avec qui jouer Nahida ?

Les teams Suractivation sont largement recommandée pour jouer avec Nahida. L’une des meilleures du jeu devrait être la team Nahida / Fischl / Yae Miko + un personnage Anemo et/ou un soigneur (voire Zhongli), puisque Nahida pourra souvent déclencher des réactions élémentaires avec Oz et les totems de Yae Miko. Elle sera aussi très forte avec les équipes basées sur l’Hydro, comme avec Nilou et Kokomi.

Meilleur équipement pour Nahida

Quelle arme pour Nahida ?

Mille rêves flottants : L’arme signature de Nahida, qui est naturellement son meilleur choix, de très loin.

: L’arme signature de Nahida, qui est naturellement son meilleur choix, de très loin. Mémoire des rituels : Un bon catalyseur qui va permettre de booster encore plus la maitrise élémentaire du personnage.

: Un bon catalyseur qui va permettre de booster encore plus la maitrise élémentaire du personnage. Etoile du soir errante : Augmente aussi la matrise élémentaire et dispose d’un très bon passif, surtout si vous souhaitez faire de Nahida un personnage qui inflige des dégâts.

: Augmente aussi la matrise élémentaire et dispose d’un très bon passif, surtout si vous souhaitez faire de Nahida un personnage qui inflige des dégâts. Guide de magie : Une très bonne alternative free-to-play, à condition de jouer Nahida avec des personnages Dendro et Electro.

Meilleur set pour Nahida

Souvenir de forêt (4 pièces) : Le set Dendro qui convient naturellement à Nahida.

: Le set Dendro qui convient naturellement à Nahida. Rêve doré (4 pièces) : L’autre pièce parfait pour Nahida, puisque basé sur la maitrise élémentaire.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : Maîtrise élémentaire

: Maîtrise élémentaire Coupe : Maitrise élémentaire / Dégâts Dendro

: Maitrise élémentaire / Dégâts Dendro Coiffe/Couronne : Maitrise élémentaire / Taux Critique / Dégâts Critiques

Quelles sub-statistiques en premier pour Nahida ?

Maîtrise élémentaire Taux Critique Dégâts Critiques ATK % Recharge d’énergie

Matériaux d’élévation et d’aptitudes de Nahida

Matériaux d’élévation

Voici tout ce qu’il faudra pour monter en élévation le niveau de Nahida :

Niveau 20 : 1 x Eclat d’émeraude nagadus / 3 x Kalpalotus / 3 x Spores de fongus / 20.000 moras

: 1 x Eclat d’émeraude nagadus / 3 x Kalpalotus / 3 x Spores de fongus / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment d’émeraude nagadus / 2 x Liane d’oblitération / 10 x Kalpalotus / 15 x Spores de fongus / 40.000 moras

: 3 x Fragment d’émeraude nagadus / 2 x Liane d’oblitération / 10 x Kalpalotus / 15 x Spores de fongus / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment d’émeraude nagadus / 4 x Liane d’oblitération / 20 x Kalpalotus / 12 x Pollen fluorescent

/ 60.000 moras

: 6 x Fragment d’émeraude nagadus / 4 x Liane d’oblitération / 20 x Kalpalotus / 12 x Pollen fluorescent / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau d’émeraude nagadus / 8 x Liane d’oblitération / 30 x Kalpalotus / 18 x Pollen fluorescent

/ 80.000 moras

: 3 x Morceau d’émeraude nagadus / 8 x Liane d’oblitération / 30 x Kalpalotus / 18 x Pollen fluorescent / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Morceau d’émeraude nagadus / 12 x Liane d’oblitération / 45 x Kalpalotus / 12 x Poussière cristalline de sporange / 100.000 moras

: 6 x Morceau d’émeraude nagadus / 12 x Liane d’oblitération / 45 x Kalpalotus / 12 x Poussière cristalline de sporange / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre d’émeraude nagadus / 20 x Liane d’oblitération / 60 x Kalpalotus / 24 x Poussière cristalline de sporange / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude de Nahida

Voici les matériaux et guides requis pour monter les aptitudes :

Enseignement / Guide / Philosophie de l’Ingénuité

Spores de fongus / Pollen fluorescent / Poussière cristalline de sporange

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.