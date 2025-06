Future Games Show : Le résumé complet des 35 annonces (The Expanse, Echoes of the End, Fading Echo…)

Vous trouverez ici toutes les annonces les plus importantes du Future Games Show de l’été 2025 :

The Expanse Osiris Reborn

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Inconnue

La conférence a démarré par l’annonce d’une nouvelle adaptation à la série télévisée The Expanse. Sous-titré Osiris Reborn, le projet se présente comme un action RPG de science fiction qui nous contera une histoire inédite dans l’univers. Notons surtout qu’il s’agit de Owlcat Games derrière le développement, studio qui est décidément bien occupé en ce moment et qui a récemment dévoilé Warhammer 40,000: Dark Heresy.

Echoes of the End

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2025

Vous faites probablement partie des personnes qui l’avaient complètement oublié et on vous comprend : Echoes of the End avait été annoncé en 2021 lors du lancement de Prime Matter, nouveau label initié par PLAION (ex-Koch Media). Il s’agissait d’ailleurs de l’un des titres les plus surveillés puisqu’il faisait partie des premiers à avoir fait la promesse d’une aventure sous Unreal Engine 5. Quatre ans plus tard, le titre fait son « re-reveal ». Sans la claque, sans doute, mais il nous tarde d’en savoir un peu plus sur ce jeu d’action aventure porté par sa narration et son univers fantastique.

Whispers in the Fog

Plateformes : PC

: PC Date : Prochainement

Troisième trailer, troisième annonce majeure, celle de Whispers in the Fog, une expérience d’horreur psychologique à la première personne. Une vidéo qui joue surtout sur son ambiance et qui ne laisse pas vraiment entrevoir de progression, mais qui rend tout de même curieux pour la suite. Notons qu’il s’agit du fruit d’un développeur solo.

The Seven Deadly Sins: Origin

Plateformes : PC – PS5 – iOS – Android

: PC – PS5 – iOS – Android Date : 2025

Après sa bande-annonce au Summer Game Fest hier, le gacha de Netmarble revient pour un autre trailer. Rien de bien nouveau à se mettre sous la dent puisqu’il n’y a ni d’annonce de date, ni de nouvelle plateforme, ni même vraiment de nouvelles fonctionnalités montrées. Mais c’est toujours l’occasion d’en voir un peu plus sur le monde qui nous attendra dans ce The Seven Deadly Sins: Origin.

The Finals

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Déjà disponible

Le FPS free-to-play The Finals est toujours actif et continue d’enchaîner les saisons. La septième a été présentée en vidéo et nous donne rendez-vous le 12 juin prochain pour son déploiement.

Herdling

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Eté 2025

Partez pour une grande expédition alpine avec un troupeau de bêtes adorables dans Herdling. Un titre déjà annoncé qui est venu nous montrer une nouvelle magnifique bande-annonce, en plus de préciser une sortie pour cet été. L’aventure vous demandera de gravir un sentier de montagne, d’affronter des dangers étranges et de vous frayer un chemin vers le sommet. Bonne nouvelle, une démo est disponible dès maintenant.

Sleep Awake

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2026

Vous le remarquerez bien vite dans ce résumé, la soirée était sous le signe des jeux d’horreur. Septième trailer, déjà deuxième expérience horrifique avec Sleep Awake et celui-ci fait sans doute partie de ceux que l’on scrute le plus. Chapeauté par le réalisateur de Spec Ops: The Line, le soft nous fera suivre une jeune femme dans l’une des dernières villes où les habitants tentent tant bien que mal de rester éveillés. L’ambiance semble être au rendez-vous.

Eriksholm: The Stolen Dream

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Seires

: PC – PS5 – Xbox Seires Date : 15 juillet 2025

Jeu d’aventure narratif couplé à de l’infiltration, Eriksholm: The Stolen Dream nous avait déjà fortement tapé dans l’œil depuis son annonce. En plus d’une nouvelle vidéo bien sympathique, une date de sortie a été lâchée, fixée au 15 juillet prochain.

The Explorator

Plateformes : PC accès anticipé

: PC accès anticipé Date : 07 juin 2025

Pour une fois qu’un FPS met en avant des environnements colorés, il est logique que celui-ci figure déjà dans votre liste de souhaits. Surtout quand il dispose d’une direction artistique absolument magnifique. Vous l’aviez peut-être aperçu lors d’un AG French Direct puisque The Explorator est un titre français. Et il a pas mal évolué (notamment dans ses visuels) depuis sa dernière apparition. Surprise, il sort aujourd’hui en accès anticipé.

Constance

Plateformes : PC

: PC Date : 24 novembre 2025

Un superbe metroidvania aux graphismes fait main et au gameplay léché, ça vous tente ? Eh bien b, développé par btf (bildundtonfabrik), a annoncé sa date de sortie et ce sera pour le 24 novembre sur PC via Steam. Hélas, la PS5, la Xbox Series, et les 2 Switch, ce sera pour 2026.

Call of the Elder Gods

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2 Date : 2025

Les créateurs de Call of the Sea et American Arcadia reviennent avec Call of the Elder Gods, la suite des aventures du professeur Harry Everhart, qui vient en aide à une de ses étudiantes en proie à des visions en rapport avec un ancien artéfact découvert il y a dix ans. Reprenant les codes de son ainé à savoir exploration et énigmes lovecraftiennes, Call of the Elder Gods va encore plus loin dans la personnalisation de l’expérience en ajoutant des niveaux de difficultés dans les énigmes et leurs indices tandis que des défis plus ardus attendra les amateurs et amatrices en trouvant des Livres occultes à retrouver dans le monde.

Lost Eidolons: Veil of The Witch

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch Date : Déjà en accès anticipé, pas de date pour la V1

Déjà disponible en accès anticipé, Lost Eidolons: Veil of The Witch est venu présenter une nouvelle bande-annonce. Ce spin-off à Lost Eidolons se présente comme un RPG tactique avec des composantes de roguelite et une ambiance fantastique. Rien de bien nouveau, si ce n’est des images qui mettent en scène Ashe, le protagoniste. Toujours pas de date de sortie pour sa version finale.

The Bureau Of Fantastical And Arcane Affairs

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

The Bureau Of Fantastical And Arcane Affairs se présente comme un jeu d’exploration narratif pour les amateurs de belles histoires et de secrets. Et à vrai dire, bien que la vidéo donne envie d’en savoir plus, on a un peu de mal à savoir vers quoi on se dirige. Tout ce que l’on sait, c’est que la mission est d’empêcher les histoires de sombrer dans un délabrement narratif total et qu’il faudra parler avec les habitants et s’assurer que l’histoire soit prête pour le héros.

WTF: Waifu Tactical Force

Plateformes : PC

: PC Date : 2026

WTF: Waifu Tactical Force ne pourrait pas mieux porter son nom tant il propose exactement ce qu’il sous-entend. Des personnages féminins courtes vêtues et un gameplay de shooter avec des matchs en PvP dans des arènes fermées. Le jeu sortira en 2026 et un test pré-alpha aura lieu prochainement.

Hirogami

Plateformes : PC – PS5

: PC – PS5 Date : 3 septembre 2025

Officialisé plus tôt dans l’année et déjà aperçu lors du State of Play plus tôt dans la semaine, Hirogami est venu se présenter un peu plus longuement dans une nouvelle bande-annonce tout en nous faisant la bonne surprise d’une démo disponible dès à présent. Pour rappel, il s’agit d’un jeu d’action et de plateformes en 3D inspiré des fameux pliages origami.

EVE Frontier

Plateformes : PC

: PC Date : 11 juin 2025 (accès anticipé)

Le MMO de survie EVE Frontier a fait un dernier arrêt au Future Games Show juste avant la sortie de sa prochaine mise à jour majeure pour nous présenter une fonctionnalité afin de créer des outils personnalisés en jeu.

Formula Legends

Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One – Switch

: PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One – Switch Date : 2025

On a aussi pu revoir Formula Legends, un jeu de course à la vibe Virtua Racing avec son petit arcade. Une bande-annonce qui permet à la fois d’apporter un peu de diversité à la conférence mais aussi de proposer une alternative aux amoureux de la discipline qui n’ont que la série annuelle de Codemasters en ce moment.

Ahoy

Plateformes : Inconnue

: Inconnue Date : Inconue

Un jeu de pirates s’est aussi illustré avec Ahoy. Pas vraiment de gameplay montré à part une jolie cinématique, et sachez même qu’un Kickstarter a été lancé en même temps que l’annonce. Le titre sera un jeu d’action multijoueur jusqu’à 16 joueurs (c’est l’objectif) où vous pourrez coopérer avec d’autres capitaines dans l’exploration des antilles en 1780. Vous pourrez participer à des batailles comme gérer tout votre équipage. Il n’y a aucune date de sortie pour le titre, mais pouvez déjà contribuer à son kickstarter qui est désormais en ligne.

On a ensuite eu un enchaînement de plusieurs (courts) trailers sans forcément d’annonce. On vous redirige vers leur page Steam :

Deathground

Plateformes : PC

: PC Date : 2025

Les dinosaures n’étaient pas en reste avec l’annonce de Deathground. Jouable en solo ou jusqu’à quatre joueurs, le FPS nous proposera plusieurs cartes et missions à événements et objectifs aléatoires, et de quelques outils face à divers types de dinosaures, dont des Utaraptors. Pas mal d’objectifs comme réparer ou voler des œufs de raptor tout en survivant seront de la partie, et notez que le titre est programmé pour une sortie cette année en accès anticipé sur Steam.

Hell is Us

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 04 septembre 2025

Etant donné qu’on connait déjà sa date, ses mécaniques, que des previews presse sont tombées et qu’une démo est disponible, Hell is Us n’a peut-être plus grand-chose à communiquer. Jonathan Jacques-Belletête, à la tête du projet, a tout de même beaucoup de choses à nous dire avec passion et on apprécie toujours d’avoir de nouvelles images en attendant sa sortie.

Fading Echo

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2026

Parmi les belles annonces à retenir, il y a un dénommé Fading Echo, une nouvelle production française qui nous vient de Lyon. Ce jeu d’action/aventure nous fera suivre une dénommée One, une jeune légende capable d’alterner entre plusieurs formes, que ce soit celle humaine traditionnelle et celle aquatique, qui lui confère des déplacements bien plus fluides.

SacriFire

Plateformes : PC

: PC Date : Début 2026

Annoncé il y a déjà quatre ans, SacriFire, un hommage aux JRPG des années 90, vient nous montrer du gameplay sous sa belle étoffe HD-2D. Le titre qui a annoncé il y a quelques temps qu’il sortira début 2026 sur PC (puis plus tard sur consoles) en profite donc pour se montrer à celles et ceux qui l’auraient loupé.

Joe & Mac Retro Collection

Plateformes : Inconnue

: Inconnue Date : Inconnue

Un peu de retro avec Joe & Mac Retro Collection, qui compile les trois épisodes de la saga de jeux de plateformes 2D, avec des sauvegardes ajoutées pour faciliter la progression et des modes coop en local.

Directive 8020: A Dark Pictures Game

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2 octobre 2025

Rapide passage pour le prochain volet de la série horrifique The Dark Pictures. Quelques bribes d’images supplémentaires, qui nous montrent que les quelques années de pause ont permis d’apporter un gap graphique et une réalisation plus propre. On a également pu apercevoir une nouvelle fonctionnalité, Turning Points, qui permet de rembobiner et effacer ses fautes pour éviter de mourir.

Cairn

Plateformes : PC – PS5

: PC – PS5 Date : 5 novembre 2025

Le prochain projet de The Game Bakers va nous faire escalader et même grimper en haute altitude. C’est ce qui est montré ici, puisque nous n’avions pas encore vu de grimpette aussi haut. Avec la neige et le froid, les conditions seront encore plus difficiles.

Ground Zero

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

Si Dino Crisis et (surtout) Resident Evil avaient un enfant, ce serait sans doute celui-ci. On ressent les inspirations de cette production indépendante qui nous emmènera dans un univers post-apocalyptique sud-coréen qui clame son gameplay rétro. Et évidemment, chaque balle compte.

Hark the Ghoul

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

Le Soulslike en vue à la première personne Hark the Ghoul nous refait l’étalage de sa charmante direction artistique en low poly. On profite du gameplay entre combats à l’épée, magie et coup de pied multifonctionnel. Le jeu de Deep Denizens sortira en 2026 et une démo est même disponible sur Steam pour tester

Hela

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2025

Le tout mignon Hela est de retour pour nous présenter un nouveau trailer de gameplay. Le nouveau jeu des créateurs et créatrices de Unravel et Unravel Two n’a toujours pas trouvé sa date de sortie mais nous montre pour la première fois du gameplay en multijoueur, autrement dit son mode coopératif à deux petites souris. L’atmosphère qui se dégage de ces lieux enchanteurs est toujours aussi apaisante et colle parfaitement avec la mission de ces familiers en quête de remède pour leur gentille sorcière tombée malade. L’entraide sera au cœur de l’expérience avec des phases d’exploration, d’énigmes ou même de plateforme où la communication et la synchronisation sera fortement mise à l’épreuve.

Luto

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 22 juillet 2025

Dans la palanquée de jeux d’horreur, Luto a fait sa petite apparition. Le jeu d’horreur psychologique de Broken Bird Games va nous mettre dans la peau d’une personne incapable de quitter sa propre maison. Chaque tentative d’évasion la fera passer dans tous ses états, jusqu’à tenter d’y découvrir la vérité qui ne risquerait bien de ne pas lui plaire. Ce titre très énigmatique sortira dans un peu plus d’un mois, soit le 22 juillet prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.

Reach

Plateformes : SteamVR – PSVR2 – Meta Quest

: SteamVR – PSVR2 – Meta Quest Date : 2025

Dans les autres annonces du Future Game Show – présenté par Shuhei Yoshida en personne – nous avons eu Reach. Par nDreams, à l’origine du très bon Synapse, le titre sera un jeu d’action cinématographique. Vous incarnez ici un héros dans un monde aux réalités entremêlées. Attendez-vous donc à dézinguer d’imposantes créatures mythiques, avec tout un aspect parkour ultra fluide. Vous serez également doté d’un bel arsenal avec un arc, un bouclier et quelques autres pétoires sympas. Sa date de sortie est fixée pour cette année sur Meta Quest 3 et 3s, PlayStation VR2 et SteamVR.

Ratatan

Plateformes : PC accès antcipé

: PC accès antcipé Date : 25 juillet 2025

Ratatan a annoncé hier son entrée en early access pour juillet, et aujourd’hui il revient nous distiller ses chants entêtants via le même trailer de gameplay (et ça tombe bien, nous n’avions pas eu le temps de vous le partager). Le roguelike et successeur très (très) spirituel à Patapon s’attarde ici sur l’île de Rataport et montre ses combats ainsi que ses mécaniques roguelike.

Agatha Christie – Mort sur le Nil

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Nintendo Switch.

: PC – PS5 – Xbox Series – Nintendo Switch. Date : Septembre 2025

Le jeu de Microids Agatha Christie – Mort sur le Nil a présenté une nouvelle bande-annonce où l’on peut un peu plus apercevoir les spécificités de cette adaptation, avec une double enquête qui aura lieu étant donné que Hercule Poirot ne sera pas le seul personnage de cet épisode, car on suivra aussi Jane Royce, une détective privée sur les traces d’un tueur.

House Flipper 2 Scooby Doo

Plateformes : PC – Consoles

: PC – Consoles Date : Octobre 2025

On a bien cru au départ à un jeu Scooby-Doo, ce qui aurait été fou, mais il ne s’agit « que » d’un DLC pour House Flipper 2. Ca reste donc une très bonne nouvelle pour les fans de marouflage et du dessin animé iconique. Arrivée du contenu additionnel en octobre sur PC et consoles.

Mafia: The Old Country

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 8 août 2025

Souvenez-vous du trailer sous-titré « The Initiative » dévoilée il y a quelques mois. Eh bien, reprenez-le et allongez-le pour obtenir la nouvelle scène dévoilée ce soir. L’occasion donc de voir une cinématique du jeu dans son intégralité pour bien s’impregner de l’ambiance.

Tenet of the Spark

Plateformes : PC – PS5 – Xbox SEreis

: PC – PS5 – Xbox SEreis Date : Fin 2026

Malgré son nom, Tenet of the Sparks n’a rien à voir avec le film de Christopher Nolan même s’il se présente comme un jeu d’action cinématographique, qui nous fera voyager dans le temps pour basculer de point de vue entre un viking, un guerrier aztèque et un jeune homme de notre époque. Il faut ainsi passer d’une époque à l’autre en plein combat pour profiter au mieux des capacités de chaque personnage.

Crisol: Theater of Idols

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2025

Il fait partie de cette fournée de jeux publiés par Blumhouse Games, Crisol: Theater of Idols annonce qu’il sortira cette année sur PC, PS5 et Xbox Series. L’occasion de voir un peu plus de son gameplay FPS à base de sang, où l’on peut en absorber et s’en servir pour recharger ses armes. Original et creepy à souhait.

Ritual Tides

Plateformes : PC – Console

: PC – Console Date : Inconnue

En guise de one more thing, Ritual Tides a été été présenté comme un World Premiere alors que le jeu… a déjà été annoncé il y a quelques mois. Certes, quelques images supplémentaires ont été rajoutées pour le trailer de cette création horrifique, mais il s’est surtout manifesté pour nous dire que du gameplay sera révélé en août lors du prochain Future Games Show. Disons qu’il avait le mérite de clôture une émission (très) tournée vers l’horreur.