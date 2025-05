Warhammer 40.000 : Dark Heresy : Le C-RPG des créateurs de Warhammer 40.000 : Rogue Trader s’annonce dans un premier trailer

Débusquer l’hérésie sombre

Avec un trailer orné de cinématiques animées du plus bel effet, Warhammer 40.000: Dark Heresy va rester dans les codes du précédent jeu du studio Owlcat Games. Dans une orientation toujours plus C-RPG, cette première vidéo nous mettra en face d’une hérésie qui gangrène le secteur Calixis. Ce sera à vous et vos héros de débusquer ladite hérésie, et où le moindre choix aura de lourdes conséquences.

Concrètement de ce que nous avons pu voir sur cette première vidéo, le titre reprendra clairement les mécaniques de Warhammer 40.000: Rogue Trader. Avec en supplément, une gestion du moral des troupes qui auront de fortes conséquences dramatiques ou non, sur les phases de jeu en tour par tour. On espère d’ailleurs des affrontements beaucoup plus dynamiques que le précédent jeu du développeur, qui pêchait sur cet aspect.

En dehors de ça, c’est tout ce qu’il y aura à se mettre sous la dent, hormis le fait que nous aurons des compagnons très différents et donc des habiletés diamétralement opposés. Sans aucun doute, la production de Owlcat Games est tout aussi prometteuse que sa précédente production.

Warhammer 40.000 : Dark Heresy n’a pas de date de sortie pour le moment, mais déboulera sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.