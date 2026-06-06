Fortnite Chapitre 7 Saison 3 : Découvrez la bande-annonce de gameplay de cette saison baptisée « Collecte Effrénée »

Un trailer dévoilé dans la foulée de l’événement Ultime Rupture, et qui nous présente ce qui s’apparente aux principaux « protagonistes » de cette nouvelle saison, à savoir les Esprits, qui font leur retour dans cette nouvelle saison. Vous pourrez trouver ces Esprits possédant de nouvelles compétences partout sur la nouvelle île, qu’il vous suffira de trouver, d’extraire et d’ajouter à votre collection pour même en profiter dès le lancement de votre prochaine partie.

Esprit, es-tu là ?

Parmi les Esprits que vous pourrez chasser, certains pourront par exemple vous protéger d’un bouclier, ou même vous rendre temporairement invisible, ou allant jusqu’à vous donner un puissant bonus de dégâts. Enfin, les Esprits rares pourront complètement changer le cours d’une partie, sans que l’on sache encore de quelle façon.

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