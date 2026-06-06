Fortnite Chapitre 7 Saison 3 : Découvrez la bande-annonce de gameplay de cette saison baptisée « Collecte Effrénée »

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Ce week-end se lance la nouvelle saison de Fortnite, baptisée « Collecte Effrénée », en rapport avec la recherche des Esprits qui devrait occuper le cœur central du gameplay de cette nouvelle saison. Le nouveau trailer de gameplay officiel a été diffusé dans la nuit de vendredi à samedi, à quelques heures du lancement de la saison attendue pour la matinée de ce 6 juin.

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Fortnite Chapitre 7 Saison 3 : Collecte Effrénée

Un trailer dévoilé dans la foulée de l’événement Ultime Rupture, et qui nous présente ce qui s’apparente aux principaux « protagonistes » de cette nouvelle saison, à savoir les Esprits, qui font leur retour dans cette nouvelle saison. Vous pourrez trouver ces Esprits possédant de nouvelles compétences partout sur la nouvelle île, qu’il vous suffira de trouver, d’extraire et d’ajouter à votre collection pour même en profiter dès le lancement de votre prochaine partie.

Esprit, es-tu là ?

Parmi les Esprits que vous pourrez chasser, certains pourront par exemple vous protéger d’un bouclier, ou même vous rendre temporairement invisible, ou allant jusqu’à vous donner un puissant bonus de dégâts. Enfin, les Esprits rares pourront complètement changer le cours d’une partie, sans que l’on sache encore de quelle façon.

Fortnite est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, iOS, Android et cloud gaming.

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Date de sortie : 25/07/2017

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