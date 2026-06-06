End of Abyss dévoile un tout nouveau trailer et sa date de sortie parfaite pour en profiter à Halloween
La saison automnale est souvent l’occasion toute trouvée par les éditeurs pour sortir leurs cartouches horrifiques, en témoignent cette année par exemple les très attendus Silent Hill: Townfall ou encore Halloween: The Game, qui ont tous deux eu droit à des mises à jour cette semaine. Un autre jeu présenté il y a quelques mois a profité de la conférence du Summer Game Fest pour faire son retour et annoncer sa date de sortie, End of Abyss, de Section 9 Interactive, en collaboration avec Epic Games Publishing.
Fin d’étape pour End of Abyss
Pour rappel, dans End of Abyss, on incarne Cel, une technicienne de combat qui semble perdue dans les profondeurs d’un complexe souterrain dans lequel elle mènera une mission de reconnaissance en vue d’étudier des phénomènes étranges avant que tout dérape et devienne un véritable cauchemar. On peut apercevoir l’ambiance incroyable qui règne dans ce nouveau trailer qui fout les frissons et qui n’est pas sans rappeler ce que l’on peut retrouver dans des jeux comme Little Nightmares (les premiers surtout) ou encore Reanimal.
Des références qui ne sortent pas de nulle part puisque le studio a été fondé par d’anciens vétérans de l’industrie, dont certains ayant participé activement à la création des deux premiers Little Nightmares. End of Abyss sortira donc dans la période surchargée de fin septembre-début octobre, le 1ᵉʳ octobre plus exactement, sur PC via Epic Games Store, PlayStation 5 et Xbox Series X/S.