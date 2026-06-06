End of Abyss dévoile un tout nouveau trailer et sa date de sortie parfaite pour en profiter à Halloween

Fin d’étape pour End of Abyss

Pour rappel, dans End of Abyss, on incarne Cel, une technicienne de combat qui semble perdue dans les profondeurs d’un complexe souterrain dans lequel elle mènera une mission de reconnaissance en vue d’étudier des phénomènes étranges avant que tout dérape et devienne un véritable cauchemar. On peut apercevoir l’ambiance incroyable qui règne dans ce nouveau trailer qui fout les frissons et qui n’est pas sans rappeler ce que l’on peut retrouver dans des jeux comme Little Nightmares (les premiers surtout) ou encore Reanimal.

Des références qui ne sortent pas de nulle part puisque le studio a été fondé par d’anciens vétérans de l’industrie, dont certains ayant participé activement à la création des deux premiers Little Nightmares. End of Abyss sortira donc dans la période surchargée de fin septembre-début octobre, le 1ᵉʳ octobre plus exactement, sur PC via Epic Games Store, PlayStation 5 et Xbox Series X/S.