Deux jeux Cuphead ont été annoncé, dont Mighty Cuphead Adventure, un plateformer 8-bit

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On se demandait ce que faisait Studio MDHR depuis qu’il avait terminé son travail sur Cuphead. Il se trouve qu’il continue d’œuvrer en secret sur la licence, comme il l’a annoncé lors du Summer Game Fest dans une vidéo décalée, qui contenait deux annonces qui ont de quoi nous réjouir.

Mighty Cuphead Adventure

Une suite et un jeu plus retro dans les cartons

Studio MDHR a donc des plans à long terme pour la licence Cuphead. La première annonce à retenir ici, c’est qu’un nouveau Cuphead en 2D dessiné à la main est en préparation. Cependant, celui-ci en est encore au début de son développement :

« Le studio MDHR est heureux d’annoncer officiellement le lancement du développement d’un tout nouveau jeu vidéo Cuphead, entièrement animé à la main, qui emmènera ses personnages préférés dans une aventure inédite et palpitante. Ce projet ambitieux n’en est qu’à ses débuts et l’équipe a hâte de vous en dévoiler davantage prochainement. »

Avant de nous présenter cette suite qui ne dit pas son nom, le studio travaille sur un autre projet. Une petite équipe développe Mighty Cuphead Adventure, qui est un jeu de plateforme en 2D avec une inspiration 8-bit, qui s’inspire des jeux de la Master System, jusque dans sa conception :

« Dans la plus pure tradition du Studio MDHR, ce jeu ne se contente pas de s’inspirer des classiques des années 80… il a été conçu avec la technologie de l’époque ! Eh oui : Mighty Cuphead Adventure est programmé en langage assembleur et développé en respectant scrupuleusement les spécifications de la console de salon Sega Master System. Bien que le jeu soit parfaitement compatible avec les consoles modernes et les PC, les joueurs nostalgiques pourront y jouer sur cartouche physique pour la console de salon Sega Master System. »

Des détails à propos de ce drôle de spin-off seront donnés dans les prochains mois. Aucune plateforme n’a été annoncée pour ces projets.

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