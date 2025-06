Echoes of the End revient nous montrer du gameplay quatre ans après son annonce et sortira cette année sur PC, PS5 et Xbox Series

Goddess of War

Il était l’un des premiers titres à annoncer tourner sous Unreal Engine 5, c’est dire à quel point cela fait quelques années qu’on a découvert son existence. Echoes of the End est un jeu d’action-aventure à la troisième personne dont on a eu une démonstration du moteur mais pas vraiment de gameplay à proprement parler. C’est désormais chose faite au sein de son « reveal » trailer.

Cette première création du studio islandais Myrkur Games, et éditée par Deep Silver, nous dévoile davantage son monde fantasy tout en partageant des séquences de combat à l’épée et d’exploration. Nous contrôlerons Ryn, détentrice de pouvoirs magiques et gravitationnels, idéals pour les affrontements, la résolution d’énigme ou encore l’exploration, avec la possibilité de faire des doubles sauts ou de sprinter.

Le combat, le placement de la caméra, l’existence d’énigmes et une grosse emphase narrative, tout cela nous rappelle fortement un certain God of War, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Nous pouvons même compter sur un side kick, l’explorateur Abram Finlay. La complicité entre les deux personnages s’étendra jusqu’aux combats avec des combos exécutables en duo.

Le titre, comme depuis le départ, compte bien nous en mettre plein la vue et il nous le fait savoir avec des environnements détaillés, tout comme les modèles de personnage dont les animations ont été réalisées via capture de mouvement.

Echoes of the End arrivera plus tard cette année sur PC, PS5 et Xbox Series.