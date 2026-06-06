Stranger Than Heaven dévoile sa date de sortie et ressuscite Tupac (!?) en vidéo

California Love

Snoop Dogg, qui est présent dans Stranger Than Heaven, est bien monté sur scène pour parler du jeu, mais ce n’est pas lui que l’on retiendra ici. La dernière bande-annonce du jeu a plutôt mis en avant un certain Amaru, interprété par nul autre que Tupac.

Oui, on sait que l’artiste est décédé depuis un bout de temps. Mais RGG Studio dit avoir obtenu l’accord de ses proches pour l’intégrer au jeu, en utilisant des archives (donc pas d’IA générative ici). Une annonce pour le moins inattendue qui rend ce Stranger Than Heaven plus curieux que jamais, tant son casting est très surprenant. On sait que le jeu est tourné vers le monde de la musique, mais de là à ressusciter Tupac, c’est étonnant.

Il faut également retenir la date de sortie du jeu, qui a donc été dévoilée. Stranger Than Heaven sortira le 15 janvier 2027 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. On rappelle que le jeu sera disponible dès sa sortie sur le Game Pass.