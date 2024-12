Mafia : The Old Country : Premières images avec un court trailer et une fenêtre de sortie

Les origines du crime organisé en Sicile

Cette première vidéo nous permet de nous immerger dans une Sicile des années 1900. Le jeu, comme nous le montre ce tout premier trailer, d’y incarner Enzo. Sauvée d’une enfance à travailler dans les mines de soufre en Sicile, notre protagoniste rejoint la famille criminelle de Don Torrisi, auquel il prête serment afin surtout d’y avoir une bien meilleure vie.

Un peu comme le premier volet de la franchise, Mafia : The Old Country va nous emmener sur un jeu beaucoup plus linéaire et donc narratif. Comme nous pouvons le voir sur le trailer, vous pourrez certainement vous déplacer à cheval comme dans ces bons vieux véhicules du début du 20ème siècle.

D’ailleurs, ce préquel reprendra évidemment des mécaniques de gunfights, de corps à corps mais aussi d’infiltration. En tout cas, il nous tarde de poser nos petites mains sur ce nouvel opus de la franchise, qui va nous faire découvrir de nouveaux personnages, mais aussi nous proposer une lettre d’amour aux histoires de mafia à l’ancienne.

Mafia : The Old Country sortira officiellement pour l’été 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.