Palworld sortira sa version 1.0 le 10 juillet prochain, une nouvelle cinématique dévoilée

La version complète du jeu est à l’horizon

Notez donc dans vos agendas que la version 1.0 de Palworld est désormais planifiée pour le 10 juillet prochain. On ignore cependant ce que celle-ci nous réserva, si ce n’est de nouveaux Pals à capturer dans des contrées encore inexplorées.

Il faut dire que la bande-annonce présentée est un peu avare en informations. On y voit simplement un petit combat comme un Pal façon Rayquaza, et on remarquera que le jeu se prend désormais bien plus au sérieux que lors des premières présentations, où il ne mettait l’accent que sur son côté absurde avec des Pals réduits en esclavage. Maintenant, il se donne davantage des airs de grand jeu d’aventure, sans doute pour montrer à quel point il a gagné en ambition durant toutes ces années menant jusqu’à la version 1.0.

Palworld est actuellement disponible sur PC, PS5, Xbox One et Xbox Series en accès anticipé. Le jeu profite d’une réduction de -25 % sur Steam pour fêter cette annonce.