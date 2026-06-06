Trine 6: Together in Time montre que la licence de Frozenbyte en a encore dans le ventre, sortie prévue le 17 septembre sur PC et consoles

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Il est toujours appréciable d’être témoin de la longévité de licences aux moyens plus modestes que dans le monde fou des AAA. La licence Trine, avec des hauts et des bas, tient quand même la barre depuis un peu moins de 20 ans via son humour efficace et son approche de puzzle-platformer ingénieuse. Et visiblement, le studio Frozenbyte souhaite encore explorer cet univers puisque Trine 6: Together in Time a été dévoilé durant la période du Summer Game Fest.

Trine 6: Together in Time

Le retour de la valeur sûre du puzzle-platformer en coop

Difficile de ne pas s’attacher au fil des années au trio Amadeus-Zoya-Pontius. Avec cinq épisodes dans les pattes, l’appétit est toujours présent du côté de nos aventuriers, et ce Trine 6: Together in Time risque de pleinement s’inscrire dans la lignée de ce que Frozenbyte a fait de mieux pour la licence jusqu’ici, en bénéficiant pour la première fois de Cooldown Games à l’édition.

Dans cet opus, on retrouve donc de l’humour, de la 2D et des niveaux colorés mêlant combats et énigmes environnementales tirant profit des capacités de nos différents personnages. Deux jeunes protagonistes viennent ici s’inviter à la danse. Moira, reine du coup de pied et manieuse de ruban, et Adrius, porteur d’une lance qui lui sert autant d’arme que de plateforme de fortune.

Ces deux loustics croisent la route du trio après un cambriolage qui a mal tourné, et devront s’opposer à un dangereux sorcier dont les pouvoirs n’augurent rien de bon. Du côté des nouveautés, on notera surtout le pouvoir de ralentissement du temps qui amènera pas mal de nouvelles cordes à votre arc pour se sortir des différentes situations.

Comme d’habitude, le titre peut être parcouru en solo ou jusqu’à quatre joueurs, que ce soit en local ou en ligne avec le support du crossplay. Rappelons que cette configuration-ci reste la plus fun, même si elle demande davantage d’organisation et de communication.

Trine 6: Together in Time déboulera le 17 septembre sur PC (via Steam et Epic), PS5, Xbox Series, Switch 2 et Switch.

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