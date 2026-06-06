Hitman Classic Trilogy Remastered nous fera revivre en 2027 les trois premières aventures de l’Agent 47 sur PC, PS5 et Xbox Series

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Tandis que James Bond rayonne à travers sa toute dernière aventure 007: First Light, IO Interactive n’oublie pas sa licence chérie Hitman. L’agent 47 fait encore les beaux jours du studio danois avec World of Assassination, mais on parle ici d’un énième retour de la recette old school. Hitman Classic Trilogy Remastered va en effet se charger de re-remettre sur le devant de la scène les premiers jeux de la saga. Un projet prévu pour 2027.

Hitman Classic Trilogy Remastered

Les diamants sont éternels

L’Agent 47 traverse littéralement les époques. Hitman Classic Trilogy Remastered signe une nouvelle collection des opus sortis dans les années 2000, développée par IO Interactive et Saber Interactive (également à l’édition). Plus précisément, et comme le nom de la compilation l’indique, nous retrouverons Hitman: Codename 47, Hitman 2: Silent Assassin et Hitman: Contracts.

Ce n’est donc pas la première fois que les deuxième et troisième opus bénéficient d’un remaster puisque la HD Trilogy de 2013 les avait déjà porté sur la génération PS360. En revanche, c’est bien la première fois que Hitman: Codename 47 (aussi appelé Tueur à gages) débarque sur consoles, plus de 25 ans après sa sortie initiale sur PC.

Au menu de cette trilogie de remasters, on trouve évidemment en tête des graphismes améliorés, des textures de meilleure résolution, et des modèles de personnages retravaillés, avec la possibilité de switcher entre rendu moderne et rendu d’époque, comme il est presque de coutume dans ce genre de projet. Comptez aussi sur un mode Photo pour immortaliser vos prouesses d’assassin.

Cette trilogie va permettre de renouer avec les origines de l’infiltration et de l’art du déguisement de la licence, abordé d’une manière innovante à l’époque, tout en mesurant l’évolution qu’elle a connu, pour sans doute connaître son apogée avec l’épisode Blood Money. Attendez-vous donc quand même à des opus plus ou moins datés, même si c’est bon pour la culture ou que le désir d’embrasser un moment de nostalgie se fait ressentir.

Hitman Classic Trilogy Remastered ressortira son silencieux en 2027 sur PC (via Steam), PS5 et Xbox Series.

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