Une aventure qui prend de la hauteur

Ascendance possède plusieurs significations dans le contexte de cette extension du jeu de chasse. Elle renvoie d’abord à une élévation littérale, puisque le titre nous fera prendre de la hauteur en explorant des îles flottantes. Mais elle symbolise également l’ascension du chasseur lui-même, qui obtiendra de nouvelles capacités.

L’histoire de Monster Hunter Wilds: Ascendance poursuivra directement les événements du jeu de base. Capcom évoque un ensemble d’îles célestes reliées entre elles, un environnement inédit pour la licence qui promet d’apporter une nouvelle dimension verticale à l’exploration comme aux affrontements.

On nous donne notamment l’exemple des Seikrets, qui pourront planer d’une île à l’autre en utilisant des courants ascendants, mais d’autres interactions sont également prévues. Ascendance introduira aussi de nouvelles actions pour chaque type d’arme. Dans le trailer, on peut notamment apercevoir un chasseur utilisant un gantelet propulsé au combat. Il s’agit de l’Ignificateur, un nouvel outil qui permettra d’activer ces compétences inédites. Celui-ci améliorera certaines actions, qu’il s’agisse des attaques, des combos ou encore des déplacements.

Le réalisateur de l’extension, Takuro Hiraoka, précise également que de nouveaux combos et de nouvelles attaques indépendants de l’Ignificateur sont actuellement en développement. Comme pour chaque grande extension de la série, vous allez pouvoir débloquer le fameux rang Maître. Celui-ci ajoutera une nouvelle couche de défi en renforçant l’ensemble des monstres afin de compenser ce gain de puissance. Sans oublier les nouvelles armes et armures que l’on pourra fabriquer.

Des monstres inédits et des retours

Une autre tradition des extensions Monster Hunter consiste à faire revenir des monstres emblématiques tout en introduisant de nouvelles créatures. Parmi les retours confirmés figure notamment Lao-Shan Lung, l’immense Dragon Ancien particulièrement apprécié des fans. L’autre vétéran de retour est le Kushala Daora qui poursuit son impressionnante série d’apparitions dans les épisodes modernes de la licence.

Capcom reste toutefois discret sur le reste du bestiaire, mais précise que l’histoire d’Ascendance sera étroitement liée aux Dragons Anciens. Monster Hunter Wilds: Ascendance est attendu pour 2027 sans plus de précisions.

Une version Nintendo Switch 2 également en préparation

En parallèle de cette annonce, Capcom a confirmé une autre information importante. En effet, Monster Hunter Wilds est actuellement en développement sur Nintendo Switch 2. Le studio n’a toutefois communiqué ni date de sortie ni fenêtre de lancement pour cette version.

On imagine cependant que le studio travaille d’arrache-pied pour sortir cette version Switch 2 en même temps que l’extension en 2027. En tout cas, tout porte à croire que le défi sera de taille lorsque l’on connaît les limites du hardware de la machine ainsi que les difficultés d’optimisation rencontrées sur PC.

On espère donc que les concessions techniques ne seront pas trop importantes. Malgré tout, rappelons que Capcom s’est montré particulièrement exemplaire avec ses premiers portages Switch 2. Resident Evil Requiem et Pragmata figurent notamment parmi les meilleurs exemples du côté des éditeurs tiers.