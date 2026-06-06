The Wolf Among Us 2 trouve enfin son horizon de sortie à 2027 tandis qu’un remaster du premier opus arrive en fin d’année

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Alors celui-là, on ne peut pas dire qu’il nous inspirait confiance. Une relative traversée du désert depuis des années même, au point de pousser Telltale à déclarer qu’il existait toujours. Et pourtant, il semble que nous soyons enfin sur la bonne voie puisque The Wolf Among Us 2 a refait surface à l’occasion du Summer Game Fest 2026. Un trailer digne de ce nom, un horizon de sortie et aussi une petite surprise au sujet du premier opus se sont révélés.

The Wolf Among Us 2

Bigby enfin prêt à retourner au travail

Rendez-vous compte, la première évocation d’un The Wolf Among Us 2 remonte à presque neuf ans. Depuis, Telltale a connu des déboires, un revival, le développement a repris de zéro, bref, ce ne fut pas de tout repos. Mais à en croire le tout dernier trailer, le projet va bientôt se concrétiser.

Il faut bien avouer que voir la silhouette de Bigby Wolf devant son tableau d’enquête fait très plaisir. Et, pour cause, il y a encore beaucoup de boulot à Fableville. Des menaces s’activent jusque dans les bas-fonds de la ville, et tandis que Blanche Neige essaye toujours de faire respecter la loi, Bigby va s’enfoncer dans cette conspiration.

En tant que bon vieux jeu Telltale, cette fois édité par PM Studios, ce sera à nous de décider comment Bigby mènera son enquête, en raison des nombreux choix que nous aurons à prendre, y compris vis-à-vis de nos interlocuteurs comme Bluebeard ou Colin.

The Wolf Among Us 2 verra le bout du tunnel en 2027 sur PC (via Steam et Epic), PS5, Xbox Series, Switch 2, Xbox One et Switch.

Un p’tit remaster du premier pour patienter

Comme on l’a dit, ça fait longtemps que ce deuxième opus a été annoncé. Alors que dire du premier, dont le début du format épisodique s’est lancé en octobre 2013. Certaines personnes l’ont peut-être senti venir, mais l’occasion a été toute trouvée pour relancer le jeu en attendant sa suite.

C’est donc dans la foulée du trailer de The Wolf Among Us 2 que celui de The Wolf Among Us Remastered s’est montré. Des graphismes plus beaux, un meilleur son et framerate, des retouches liées à l’animation, une interface améliorée, ou encore des fonctionnalités liées à l’accessibilité, Bigby revient tout beau tout neuf. Cerise sur le gâteau, des galeries d’images, des vidéos des coulisses, des interviews et des scènes coupées apporteront une heure de contenu supplémentaire.

The Wolf Among Us Remastered sortira quant à lui en fin d’année sur PC (via Steam et Epic), PS5, Switch 2, Xbox One et Switch.

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Jaquette de The Wolf Among Us 2
The Wolf Among Us 2
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Date de sortie : N/C

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