EA Sports FC 26 dévoile le début de l’évènement Path To Glory

Path To Glory !

Après l’équipe Prime Heroes, EA Sports FC 26 nous propose la première équipe Path To Glory ou Vers la Gloire en français, un évènement qui célèbre l’été de football qui se profil avec la Coupe du Monde. Les cartes auront des améliorations en direct basées sur les relations de leur équipe nationale pendant la compétition.

Vous allez pouvoir packer des joueuses et joueurs comme Vinicius (96), De Bruyne (96), Rodri (96), Saka (96), De Jong (96), Musiala (96), Marmoush (95), Davies (95), Pulisic (95), Ruben Dias (94), Digne (94), Araujo (94), Khusanov (93), Alaba (93), Elanga (93), Ndiaye (93), Sulc (93), ou encore Valencia (92).

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.