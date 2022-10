The Finals

The Finals est un FPS free-to-play développé et édité par Embark Studios. Imaginé par une équipe ayant travaillé sur la célèbre licence à succès Battlefield, ce titre invite les joueurs et les joueuses à devenir le ou la meilleur(e) des combattant(e) en enchainant les frags et les victoires dans des arènes virtuelles inspirées de lieux réels entièrement modifiables et destructibles.