Call of the Elder Gods, suite surnaturelle de Call of the Sea, dévoilé pour une sortie prévue prochainement sur PC et consoles

Reprenant le même format que son prédécesseur, à savoir un jeu d’aventure et d’énigmes où vous devrez résoudre un ensemble de puzzles à la première personne grâce à votre observation et vos interactions minutieuses, capitales pour résoudre des problèmes complexes (dont certains en plusieurs parties à travers le temps et l’espace) et encore plus lovecraftiens que dans le premier opus.

Call of Lovecraft

L’histoire de ce Call of the Elder Gods vous mènera une fois de plus sur les traces du professeur Harry Everhart après les événements qui l’ont marqué dans le premier jeu. Tandis qu’il travaille désormais à l’Université Miskatonic, une de ses étudiantes, Evangeline Drayton, en proie à des visions d’un artefact découvert il y a dix ans, vient le trouver pour lui demander son aide, dans la digne lignée du conte lovecraftien basé sur le livre « Dans l’abîme du Temps » (« The Shadow Out of Time »).

Les voilà donc partis pour une aventure aux confins du Monde et des royaumes cosmiques, dans des environnements encore plus variés que dans le premier jeu et avec plus de secrets, de monstruosités que précédemment. Mais cette fois, vous pourrez davantage personnaliser votre expérience en affinant les systèmes de difficulté et d’indices tandis que vous pourrez alterner entre Harry à Evangeline pour résoudre les casse-têtes les plus complexes.

Par ailleurs, les amateurs de défis auront à loisir de se plonger dans des Livres occultes à retrouver partout dans le monde et qui donneront droit à des énigmes défiant toutes les lois de la réalité. Le périple de Harry et Evangeline permettra de découvrir de nombreux environnements comme un feu de bois dans un manoir de la Nouvelle-Angleterre ou encore les sables rouges de l’arrière-pays australien, ou de vastes étendues gelées. Sacré programme.

Call of the Elder Golds est développé sous Unreal Engine 5 et sera rythmé par une bande-son imaginée par le compositeur Eduardo de la Iglesia. Côté casting, on retrouvera Yuri Lowenthal (Marvel’s Spider-Man, Helldivers 2, Persona 3) qui prêtera une fois de plus sa voix au professeur Everhart, tandis que Cissy Jones (Firewatch, Baldur’s Gate 3, Destiny 2) incarnera Evangeline. Call of the Elder Gods, édité par Out of the Blue Games et édité par Kwelee est prévu prochainement sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch 2.