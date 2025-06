Hirogami fait un pli pendant le State of Play pour annoncer sa sortie prochaine sur PS5 et PC avec un nouveau trailer

Sous son apparence de plis et de formes, Hirogami se révèle en fait être un jeu de plateformes et d’action en 3D inspiré des célèbres pliages origami, dans lequel vous devrez explorer un monde d’origami magnifique, mais fragile, sous les traits de Hiro, originaire du village de Shishiki, et que l’on pourrait qualifier de maître de l’art du pliage.

Il se plie en quatre pour une sortie en septembre

Outre son combat de guerrier contre des envahisseurs numériques en train de perturber l’équilibre fragile de son monde, le Fléau, Hiro va exploiter la puissance des forces animales en origami pour s’écraser contre des murs, fracasser, mais aussi bondir, rouler ou même s’envoler. Ainsi, en se transformant en divers animaux, Hiro sera capable de traverser des lieux, résoudre des casse-tête, ou encore faire face à des ennemis dans le but ultime de sauver son royaume en voie d’extinction par cette terrifiante menace numérique, le tout bercé par une fantastique bande-son relaxante composée par des instruments traditionnels japonais.

Il ne faudra pas patienter longtemps pour en voir plus puisque Hirogami est donc prévu dès le 3 septembre prochain sur PC et PS5. Le jeu est d’ailleurs déjà disponible en précommande. Si vous ne l’avez pas encore écumé, retrouvez notre récap complet du State of Play qui revient sur toutes les annonces majeures.