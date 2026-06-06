Mafia: The Old Country annonce l’extension « Homme d’honneur » avec le retour d’Ennio Salieri

Enzo reprend du service cet été

Si vous n’avez pas prévu de partir cet été, il vous sera possible de retourner sur les belles terres de Sicile grâce à l’extension de Mafia: The Old Country. Elle prend place durant l’hiver 1905, quelques mois après l’initiation d’Enzo au sein de la famille Torrisi. Désormais considéré comme un homme de confiance, il reçoit une nouvelle mission particulièrement délicate.

Accompagné de Cesare, il doit soutenir Ennio Salieri, récemment libéré de prison et bien décidé à récupérer l’influence qui lui revient dans la pègre sicilienne. Hangar 13 compte également jouer la carte de la nostalgie en introduisant un personnage issu du premier jeu mafia qui occupait le rôle de Don chez la famille Salieri.

Le studio précise que cela permet d’établir un lien direct avec les événements qui mèneront plusieurs décennies plus tard à Mafia: Definitive Edition, tout en approfondissant encore davantage les origines du crime organisé présenté dans The Old Country. Vous pourrez ainsi profiter de deux chapitres complets qui proposera son lot de nouveaux environnements à explorer, des armes inédites, plusieurs véhicules supplémentaires ainsi que de nouveaux Charmes. Ces missions se déroulent durant une période encore inexplorée de la carrière d’Enzo au sein de l’organisation mafieuse.

De plus, l’extension introduira de nouvelles activités pour le mode Free Ride. Vous allez pouvoir faire équipe avec Salieri à travers une série de défis extrêmes conçus pour repousser vos limites. De nouveaux objets à collectionner ainsi que plusieurs zones inédites viendront également enrichir l’exploration afin de vous motiver à revenir dans le monde ouvert de la Valle Dorata.

Pour accompagner cette annonce, 2K a également lancé plusieurs promotions sur l’ensemble de la franchise. L’occasion de vous organiser une bonne séance de rattrapage si jamais vous avez envie de vous lancer dans la licence :

-30 % sur Mafia: The Old Country Standard Edition (PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam)

-85 % sur Mafia: Definitive Edition (PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam)

-80 % sur Mafia II: Definitive Edition (PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam)

-80 % sur Mafia III: Definitive Edition (PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam)

-80 % sur Mafia: Trilogy (PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam)

L’extension « Homme d’honneur » sera disponible le 14 août 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam au prix de 9,99 €. N’hésitez pas à consulter notre test du jeu de base pour en savoir plus.