Fortnite Chapitre 7 Saison 3 : Voici à quoi ressemblera la toute nouvelle île pour cette saison « Collecte Effrénée »
Ce samedi 6 juin, c’est jour de lancement pour la nouvelle saison de Fortnite. La Saison 3 du Chapitre 7 nous donnera droit à une toute nouvelle île entièrement revue, avec de nouveaux lieux-dits, une forme un peu étoilée et surtout des biomes très identifiés. On vous propose de découvrir la forme globale de cette île et quelques images avant de plonger dans cette nouvelle saison.
C’est biome la vie
La nouvelle île nous promet de visiter plusieurs biomes tous différents allant des zones arides aux collines enneigées, en passant par des zones plus boisées ou même plus lagoon, comme on peut le voir au sud de l’île. 13 nouveaux lieux-dits à découvrir dès le lancement de cette 41e saison dans quelques heures. Une île qui donnerait presque des allures de nouveau chapitre.
Fortnite lancera sa nouvelle saison ce samedi 6 juin. Un gameplay principalement tourné vers le retour des Esprits, qui vous apporteront de nouvelles capacités à chaque nouvelle partie.