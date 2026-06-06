Street Fighter 6 invite Tifa de Final Fantasy VII à rejoindre le roster pour sa saison 4

Tifa vole complètement la vedette aux autres

La saison 4 de Street Fighter 6 sera donc avant tout tournée vers l’intégration de Tifa au sein du casting. Il faudra encore attendre avant de voir son modèle 3D in-game, mais une première bande-annonce la met en avant aux côtés des autres personnages de la saison. Et ceux-ci sont un peu moins connus, peut-être parce que Tifa suffira à vendre des tonnes de Season Pass à elle toute seule, ainsi que pas mal de copies du jeu.

Au programme de cette saison 4, vous retrouverez donc Yasmine, Bosch et Arjun. Pas de Vega donc, malgré certaines fuites qui affirmaient cela. C’est Yasmine qui ouvrira le bal ici, avec une sortie prévue pour le 3 août prochain. Arjun suivra ensuite durant l’automne, et il faudra attendre le début d’année 2027 pour jouer avec Tifa, ce qui coïncide avec la sortie de Final Fantasy VII Revelation. Une machine bien huilée.

Street Fighter 6 est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, et Nintendo Switch 2.