Street Fighter 6 invite Tifa de Final Fantasy VII à rejoindre le roster pour sa saison 4

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Tout le monde voyait Tifa être l’une des guests de Tekken 8. C’est pourquoi certains pourraient presque se sentir trahis en la voyant débouler dans Street Fighter 6 à la place. Le personnage de Final Fantasy VII viendra coller quelques mandales au reste du casting dès cette saison 4, dont les autres DLC ont été dévoilés dans la foulée.

Street Fighter 6

Tifa vole complètement la vedette aux autres

La saison 4 de Street Fighter 6 sera donc avant tout tournée vers l’intégration de Tifa au sein du casting. Il faudra encore attendre avant de voir son modèle 3D in-game, mais une première bande-annonce la met en avant aux côtés des autres personnages de la saison. Et ceux-ci sont un peu moins connus, peut-être parce que Tifa suffira à vendre des tonnes de Season Pass à elle toute seule, ainsi que pas mal de copies du jeu.

Au programme de cette saison 4, vous retrouverez donc Yasmine, Bosch et Arjun. Pas de Vega donc, malgré certaines fuites qui affirmaient cela. C’est Yasmine qui ouvrira le bal ici, avec une sortie prévue pour le 3 août prochain. Arjun suivra ensuite durant l’automne, et il faudra attendre le début d’année 2027 pour jouer avec Tifa, ce qui coïncide avec la sortie de Final Fantasy VII Revelation. Une machine bien huilée.

Street Fighter 6 est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, et Nintendo Switch 2.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Street Fighter 6
Street Fighter 6
pc ps5 xbox series ps4 switch 2

Date de sortie : 02/06/2023

Free as Birds: UAZO prendra son envol en 2027, le jeu de survie et d’exploration dévoile quelques images

Fais comme l’UAZO Des jeux de survie, on en voit à la pelle, mais des jeux de survie qui offrent une telle liberté de déplacement que Free as Birds: UAZO, c’est forcément un peu plus rare. Le jeu de RagBell Games vous demandera donc de vous glisser dans les plumes d’un oiseau (que vous pourrez personnaliser) qui ira explorer un monde généré de manière procédurale, tout en profitant de l’aspect grisant que peut avoir le fait de voler librement dans le ciel. Enfin, librement, oui et non. Puisque l’on parle de mécaniques de survie, il faudra aussi veiller à ce que notre petit volatile dispose de tout ce dont il a besoin pour être en forme afin de voguer dans les cieux à sa guise. Vous devrez donc surveiller son état de santé et son niveau de satiété, en allant chercher un peu de nourriture. Et comme vous n’avez pas d’humains sous la main pour vous construire des petits nids douillets, vous devrez jouer les charpentiers vous-mêmes en construisant votre propre cabane dans les arbres. Libre à vous de la personnaliser à votre goût par la suite pour offrir la meilleure maison possible à votre oiseau. Une fois votre…

En savoir plus

Sur le même thème

Street Fighter 6 : Le mode World Tour cessera d’être mis à jour avec du nouveau contenu dès la saison 4 du jeu

pc ps5 xbox series ps4 switch 2
Street Fighter 6 : Le mode World Tour cessera d’être mis à jour avec du nouveau contenu dès la saison 4 du jeu

Street Fighter 6 : Ingrid viendra conclure le troisième Season Pass dès le 28 mai

pc ps5 xbox series ps4 switch 2
Street Fighter 6 : Ingrid viendra conclure le troisième Season Pass dès le 28 mai

Street Fighter 6 : Ingrid vient apporter une touche de magie au jeu avec son premier teaser

pc ps5 xbox series ps4 switch 2
Street Fighter 6 : Ingrid vient apporter une touche de magie au jeu avec son premier teaser

Street Fighter 6 : Capcom corrige en urgence une polémique liée à l’histoire d’Alex

pc ps5 xbox series ps4 switch 2
Street Fighter 6 : Capcom corrige en urgence une polémique liée à l’histoire d’Alex
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Fortnite Chapitre 7 Saison 3 : Voici à quoi ressemblera la toute nouvelle île pour cette saison « Collecte Effrénée »
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Fortnite
Fortnite Chapitre 7 Saison 3 : Découvrez la bande-annonce de gameplay de cette saison baptisée « Collecte Effrénée »
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Fortnite
Deux jeux Cuphead ont été annoncé, dont Mighty Cuphead Adventure, un plateformer 8-bit
Deux jeux Cuphead ont été annoncé, dont Mighty Cuphead Adventure, un plateformer 8-bit
Palworld sortira sa version 1.0 le 10 juillet prochain, une nouvelle cinématique dévoilée
pc ps5 xbox series xbox one
Palworld sortira sa version 1.0 le 10 juillet prochain, une nouvelle cinématique dévoilée
The Wolf Among Us 2 trouve enfin son horizon de sortie à 2027 tandis qu’un remaster du premier opus arrive en fin d’année
pc ps4 xbox one
The Wolf Among Us 2 trouve enfin son horizon de sortie à 2027 tandis qu’un remaster du premier opus arrive en fin d’année
Summer Game Fest 2026 : Le résumé complet des annonces ( Final Fantasy VII Revelation, Stellar Blade: Blood Rain, Resident Evil Veronica…)
Summer Game Fest 2026 : Le résumé complet des annonces ( Final Fantasy VII Revelation, Stellar Blade: Blood Rain, Resident Evil Veronica…)
SAW: Genesis signe le retour vidéoludique de la saga d’horreur, un jeu multijoueur annoncé en early access sur PC
pc
SAW: Genesis signe le retour vidéoludique de la saga d’horreur, un jeu multijoueur annoncé en early access sur PC
Le prochain jeu Virtua Fighter se nommera Virtua Fighter Crossroads et sortira en 2027
Le prochain jeu Virtua Fighter se nommera Virtua Fighter Crossroads et sortira en 2027
Fortnite : (Re)Vivez l’événement « Ultime Rupture » clôturant la Saison 2 du Chapitre 7 et son rebondissement inattendu
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Fortnite
Shift Up dévoile les premières images de Stellar Blade: Blood Rain, une suite qui laisse la place à une nouvelle héroine
Shift Up dévoile les premières images de Stellar Blade: Blood Rain, une suite qui laisse la place à une nouvelle héroine
Final Fantasy VII Revelation annoncé et sortira sur toutes les plateformes en simultané, voici tous les détails
pc ps5 xbox series switch 2
Final Fantasy VII Revelation annoncé et sortira sur toutes les plateformes en simultané, voici tous les détails
Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin change de main et sera développé par Platinum Games
pc ps5 xbox series
Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin change de main et sera développé par Platinum Games
1666 Amsterdam : La nouvelle production de Patrice Desilets s’illustre avec un premier trailer de gameplay
pc
1666 Amsterdam : La nouvelle production de Patrice Desilets s’illustre avec un premier trailer de gameplay
Blood Message sort les armes au Summer Game Fest dans son nouveau trailer d’histoire sanglant
pc
Blood Message
Alien Isolation 2 est bien réel, et se révèle dans un premier trailer angoissant
pc ps5 xbox series
Alien Isolation 2 est bien réel, et se révèle dans un premier trailer angoissant
Bandai Namco annonce Gundam Rogue Orbit qui ressemblerait presque à un Armored Core
pc ps5 xbox series
Bandai Namco annonce Gundam Rogue Orbit qui ressemblerait presque à un Armored Core
Star Wars Zero Company nous plongera au milieu de la Guerre des Clones dès le 27 août
pc ps5 xbox series
Star Wars Zero Company nous plongera au milieu de la Guerre des Clones dès le 27 août
Le MMO Guild Wars 3 est annoncé et aura droit à une bêta dans plus d’un an
pc ps5
Le MMO Guild Wars 3 est annoncé et aura droit à une bêta dans plus d’un an
Fortnite Chapitre 7 Saison 3 montre ses premières images de gameplay avant son lancement ce 6 juin
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Fortnite
Resident Evil Veronica confirme qu’il sera le prochain remake de la saga de Capcom et arrivera dès 2027 sur PC et consoles
Resident Evil Veronica confirme qu’il sera le prochain remake de la saga de Capcom et arrivera dès 2027 sur PC et consoles
Le prochain jeu de Fumito Ueda, gen ATLAS, dévoile ses premières images avec un brin de Shadow of the Colossus
pc ps5 xbox series
Le prochain jeu de Fumito Ueda, gen ATLAS, dévoile ses premières images avec un brin de Shadow of the Colossus
Haex, un FPS coopératif de survie avec des extraterrestres, se dévoile pendant la conférence du Summer Game Fest
Haex key art
Paramount unifie les studios Skydance sous la bannière Paramount Games Studio et promet que Marvel 1943: Rise of Hydra est toujours en vie
Paramount unifie les studios Skydance sous la bannière Paramount Games Studio et promet que Marvel 1943: Rise of Hydra est toujours en vie
Summer Game Fest 2026 : Où et quand regarder l’émission ?
Summer Game Fest 2026 : Où et quand regarder l’émission ?