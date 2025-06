Deathground : les dinosaures lanceront la traque cet automne sur PC

Deathground : pour l’amour des dinosaures

Chez Jaw Drop Games, on aime Jurassic Park et ça se voit : Deathground se déroule dans un complexe industriel rempli de dinosaures recréés en laboratoire. Comme vous le savez, la vie trouve toujours un chemin, tout comme les crocs des raptors. Dans ce jeu d’aventure et de survie à la première personne, vous pouvez embarquer jusqu’à trois coéquipiers ou vous lancer en solo pour tenter de vous échapper. Raptors, tyrannosaures et autres joyeusetés se feront un malin plaisir de vous empêcher d’accomplir votre tâche. Pour les puristes, sachez que certains des gros lézards seront bel et bien dotés de plumes. En l’absence de nouvelles de Jurassic Park Survival, c’est peut-être l’expérience qui nous permettra d’avoir notre dose de sauriens.

Vous avez créé des raptors ?

Si l’ambiance du titre rappelle Alien: Isolation, Deathground a fait de son côté le choix d’une aventure non linéaire. L’équipe a travaillé d’arrache-pied pour faire en sorte que chaque session soit générée procéduralement tout en restant cohérente. Des événements et objectifs aléatoires viendront rythmer l’aventure, et vous disposerez d’une zone sûre pour vous préparer. Des détecteurs de mouvements aux outils de piratage informatique, il y aura de quoi faire. Durant le Future Games Show, l’équipe de développement s’est attardée sur la menace la plus présente dans le jeu : les raptors, et plus particulièrement les Utaraptors. Ce choix d’espèce n’est pas dû au hasard, car il s’agit de spécimens pouvant mesurer plus d’1,50 mètre aux hanches, contrairement aux vélociraptors, de la taille d’une grosse dinde.

Une fenêtre de sortie pour l’accès anticipé

Les Compsognathus sont également au rendez-vous et sont tout aussi dangereux que dans Le Monde Perdu. Il faudra également composer avec des Allosaures, des Brachiosaures et des Tricératops. Au lancement de l’accès anticipé, qui aura lieu au troisième trimestre sur PC si tout va bien, les joueurs pourront découvrir plusieurs cartes et missions, parmi lesquelles le tutoriel solo. Dans l’une, il faudra tout réparer, dans l’autre, naviguer au milieu d’une végétation hors de contrôle. Enfin, la zone biomédicale nous permettra de nous infiltrer au milieu des cuves de gestation pour dérober des œufs de raptor (toujours une très mauvaise idée). De nombreux éléments de décor et documents permettront de percer les mystères de Deathground, qui se veut donc plus narratif que prévu.