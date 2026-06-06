Hot Wheels Infinite Rush se la joue Forza Horizon dans un grand monde à explorer

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La licence Hot Wheels s’est déjà offert une collaboration avec Forza Horizon, et il y a fort à parier que ce crossover a donné des idées à Milestone. Ce dernier a profité du Summer Game Fest pour dévoiler l’existence de Hot Wheels Infinite Rush, qui semble avoir pris quelques idées des jeux de Playground Games pour se les approprier.

Hot Wheels Infinite Rush

Encore un jeu de septembre, ça manquait

Ce Hot Wheels Infinite Rush vous fera donc conduire sur des circuits dispersés dans un grand monde divisé en quatre îles à explorer. Chacune d’elles est sous le contrôle d’un Rush Master, sorte de champion local comme un maître d’arène dans un Pokémon.

Vous devrez les battre pour obtenir de nouveaux véhicules, ces derniers étant divisés en quatre types, à savoir « les Versatiles, les énormes Titans, les agiles Dérapeurs et les Speeders rapides comme l’éclair ». Plus de 150 véhicules pourront être ici débloqués, et vous pourrez vous amuser à les personnaliser. Ce monde sera également un grand bac à sable vous autorisant toutes les folies concernant la création de circuits. Le mode Track Builder vous laisse créer vos tracés uniques, que vous pourrez ensuite montrer à vos amis en local ou en ligne.

Hot Wheels Infinite Rush est désormais prévu pour le 24 septembre prochain, dans une semaine qui s’annonce particulièrement invivable tant les sorties s’accumulent. Le jeu sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Du crossplay sera intégré, sauf pour la Switch 2, un peu mise de côté ici.

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