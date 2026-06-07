XBOX Games Showcase 2026 : Le résumé complet de cette édition (Gears of War: E-Day, Persona 6, Spyro, Fable…)

Vous trouverez ici le résumé complet de toutes les annonces du XBOX Games Showcase 2026.

Gears of War E-Day

Date : 6 octobre 2026

: 6 octobre 2026 Plateformes : PC – XBOX Series

: PC – XBOX Series Inclus dans le XBOX Game Pass

Ce showcase aura donc commencé de la même manière qu’il s’est terminé : en présentant Gears of War: E-Day. Une première séquence de gameplay qui a mis l’accent sur l’introduction du jeu, au moment où la catastrophe survient et où Marcus Fénix et compagnie sont encore habillés en civil. Malgré tout, ils savent y faire et se défendent bien, avec des séquences d’action qui respectent tout à fait l’ADN de la série. Évidemment, le jeu a eu droit à son showcase dédié par la suite qui a présenté bien plus de détails, mais la chose qu’il faut aussi retenir ici, c’est que le jeu ne sortira pas sur PS5.

Fable

Date : 23 février 2027

: 23 février 2027 Plateformes : PC – XBOX Series – PS5

: PC – XBOX Series – PS5 Inclus dans le XBOX Game Pass

Malgré son report, XBOX avait besoin de remontrer Fable. Cette nouvelle bande-annonce a un peu mis de côté l’humour pour se concentrer sur la grande méchante de cet épisode, qui veut éliminer les autres Héros d’Albion pour devenir la seule sauveuse du royaume. Une vidéo un peu plus sombre qui permet de poser une vraie menace, mais aussi une vraie date. On savait que le jeu arriverait en février, mais maintenant, on a une date de sortie plus précise.

Halo: Campaign Evolved

Date : 28 juillet 2026

: 28 juillet 2026 Plateformes : PC – XBOX Series – PS5

: PC – XBOX Series – PS5 Inclus dans le XBOX Game Pass

Le trio de tête de Xbox se complète déjà avec Halo: Campaign Evolved, qui a donné de ses nouvelles en présentant trois missions exclusives, qui se dérouleront un peu avant le début de la campagne principale. Dans Operation: METEORITE, le Master Chief viendra en aide au Sgt. Johnson pour faire face à de nouveaux ennemis. On a également eu droit à une date de sortie, avec un titre qui arrive peut-être plus tôt que prévu.

Resonance: A Plague Tale Legacy

Date : 27 août 2026

: 27 août 2026 Plateformes : PC – XBOX Series – PS5

: PC – XBOX Series – PS5 Inclus dans le XBOX Game Pass

La préquelle d’A Plague Tale a eu droit à quelques images supplémentaires dans lesquelles Sophia montre qu’elle est une vraie guerrière, qui aura moins de mal à aller à la filoche que nos précédents protagonistes. Un épisode qui semble donc davantage porté sur l’action avec du grand spectacle à la clé, malgré des puzzles et des moments plus calmes pour mieux rythmer le tout. Une date de sortie a été confirmée, et si ce n’est pas pour septembre, c’est tout comme.

Persona 4 Revival

Date : 18 février 2027

: 18 février 2027 Plateformes : PC – XBOX Series – PS5

: PC – XBOX Series – PS5 Inclus dans le XBOX Game Pass

Pendant que le monde attend des nouvelles de Persona 6, on peut au moins patienter avec quelques images de Persona 4 Revival. Un remake/remaster en bonne et due forme qui sera dans la même veine que celui de Persona 3, avec une interface remaniée et une réalisation bien plus moderne. À voir maintenant ce qu’englobera le jeu et si le contenu Golden sera ici présent.

State of Decay 3

Date : 2027

: 2027 Plateformes : PC – XBOX Series – PS5

: PC – XBOX Series – PS5 Inclus dans le XBOX Game Pass

Son développement, pour le moins houleux, fait que State of Decay 3 se fait attendre. Et il continuera à nous faire patienter, car malgré ces nouvelles images de gameplay, le titre n’arrivera pas avant 2027. Mais au moins, on a pu voir en action ce jeu de survie coopératif où l’on pourra fortifier notre propre camp face à l’invasion zombie. XBOX en a aussi profité pour annoncer une version PS5 du jeu, car il n’a pas complètement fait volte-face sur cette stratégie.

Sea of Thieves

Date : 18 juin 2026

: 18 juin 2026 Plateformes : PC – XBOX Series – PS5

: PC – XBOX Series – PS5 Inclus dans le XBOX Game Pass

C’est la… vingtième saison de Sea of Thieves (?!) qui a été présentée ici. Jeu increvable parmi les jeux increvables, le titre se mettra à jour pour nous laisser créer nos propres expériences à la carte, histoire de laisser encore plus de contrôle à une communauté encore bien active.

Metro 2039

Date : Février 2027

: Février 2027 Plateformes : PC – XBOX Series – PS5

Après une première présentation il y a quelques semaines, Metro 2039 est venu mettre en avant son gameplay dans une vidéo où l’on a pu découvrir la menace principale du jeu, tout en montrant de nouveaux décors forcément très sombres. Avec de nouvelles armes à découvrir, vous irez ici vous frotter à quelques abominations, que ce soit de vrais monstres ou des humains à terrasser.

Bad Magpie

Date : 2027

: 2027 Plateformes : PC – XBOX Series

: PC – XBOX Series Inclus dans le XBOX Game Pass

On a ensuite eu droit à un peu de fraicheur avec un jeu plus coloré que tout ce qui a été présenté, et aussi plus étrange. Bad Magpie vous laisse incarner un petit oiseau qui ne semble pas vouloir voler, et qui est donc écarté des siens. Fâché par la situation, il ira se venger sur le reste du monde en effectuant pas mal de bêtises, un peu à la Untitled Goose Game.

Wo Long 2: Wings of Ember

Date : Début d’année 2027

: Début d’année 2027 Plateformes : PC – XBOX Series – PS5 – Switch 2

Le succès du premier Wo Long: Fallen Dynasty a forcément donné des idées à Koei Tecmo et Team Ninja. À peine remis du développement de Nioh 3, le duo enchaîne donc sur Wo Long 2: Wings of Ember, qui reprendra le conflit des Trois Royaumes à sa sauce (donc avec certains personnages clés de ce conflit), toujours avec un peu de Nioh-like et un aspect arts martiaux très prononcé.

Join Us

Date : 2027

: 2027 Plateformes : PC – XBOX Series

: PC – XBOX Series Inclus dans le XBOX Game Pass

Join Us vous proposera quant à lui de bâtir votre propre secte en enrôlant des membres et en faisant tout et n’importe quoi. Ce jeu coopératif jouable jusqu’à 4 pourra aussi être vécu en solo, mais on imagine qu’il sera bien plus amusant de recruter de nouveaux adeptes à plusieurs tout en faisant de gros dégâts dans des séquences qui nous font penser que cette secte aime bien ingérer certaines substances.

Senua

Date : 2027

: 2027 Plateformes : PC – XBOX Series – PS5

: PC – XBOX Series – PS5 Inclus dans le XBOX Game Pass

Ce n’est pas Hellblade 3, mais c’est un peu tout comme. Senua sera donc le prochain épisode dans l’univers de Hellblade, dans lequel notre protagoniste sera piégée dans une sorte de purgatoire pas bien accueillant. On nous parle ici d’un jeu standalone qui serait un bon point d’entrée pour les nouveaux venus, et qui semble un peu plus porté sur l’action et les combats que les deux épisodes précédents.

DOOM: The Dark Ages Revelations

Date : 7 juillet 2026

: 7 juillet 2026 Plateformes : PC – XBOX Series – PS5

DOOM: The Dark Ages est venu présenter son nouveau DLC dans lequel notre héros bien bourrin se retrouvera piégé dans un purgatoire (ils se sont passé le mot ou quoi ?). S’il pourra compter sur l’aide d’un nouvel allié, cette nouvelle aventure va mettre le Slayer dans une bien mauvaise posture. Ce sera à découvrir dans quelques semaines seulement.

Crazy Taxi: World Tour

Date : 2027

: 2027 Plateformes : PC – XBOX Series – PS5 – Switch 2

SEGA avait déjà teasé le retour de Crazy Taxi, et c’est lors de ce showcase que le nouvel épisode a été dévoilé : Crazy Taxi: World Tour. Un nom qui semble indiquer qu’Axel va voyager et effectuer des courses dans plusieurs pays, et pas seulement à San Francisco. Là encore, peu de gameplay à se mettre sous la dent, mais on voit que l’esprit de la série est respecté, avec des courses complètement folles et beaucoup d’humour.

XBOX 25

Date : Novembre 2026

Puisque ce showcase est aussi tourné sur les 25 ans de la marque XBOX, le constructeur n’allait pas manquer l’occasion de proposer une console collector spéciale. On a donc découvert la Xbox Series X25, qui se pare d’une robe verte un peu retro, avec une manette dans le même style. À réserver aux amoureux de la marque, surtout à l’heure où une Helix pourrait sortir dès l’année prochaine.

Age of Empires IV

Date : automne 2026

: automne 2026 Plateformes : PC – XBOX Series – PS5

Age of Empire IV est venu dévoiler son extension « Raiders of the North » qui viendra apporter du nouveau contenu pour le jeu de stratégie en temps réel. Ce sera l’occasion d’incarner les Vikings et les Écossais dans de nouvelles batailles épiques. L’extension est attendue pour l’automne 2026 sans plus de précisions.

Minecraft Dungeons 2

Date : 29 septembre

: 29 septembre Plateformes : PC – XBOX Series – PS5 – Switch – Switch 2

: PC – XBOX Series – PS5 – Switch – Switch 2 Inclus dans le XBOX Game Pass

Sa date était déjà connue depuis plusieurs jours, mais XBOX n’allait évidemment pas manquer l’occasion de parler brièvement de Minecraft Dungeons 2. Pour rappel, ce spin-off vous propose un peu plus d’action en vous laissant combattre des hordes d’ennemis, avec tout l’équipement que vous allez ramasser sur le chemin. Une suite plus ambitieuse, qui entend bien corriger les défauts du premier épisode.

Magicians: The Devil’s Deal

Date : 2027

: 2027 Plateformes : PC – XBOX Series – PS5

: PC – XBOX Series – PS5 Inclus dans le XBOX Game Pass

L’une des belles surprises de ce showcase aura été la première présentation de Magicians: The Devil’s Deal, développé par le studio australien Uppercut Games, derrière City of Brass. Un FPS magique qui semble sans doute inspiré par BioShock d’une certaine manière, si ce n’est que nos pouvoirs seront liés à de la magie de prestidigitateur, sans trucage cette fois-ci. Un titre à l’univers intriguant où l’on pourra balancer des cartes et faire équipe malgré nous avec le Diable en personne.

Valor Mortis

Date : 24 septembre 2026

: 24 septembre 2026 Plateformes : PC – XBOX Series – PS5

: PC – XBOX Series – PS5 Inclus dans le XBOX Game Pass

Après avoir impressionné avec les deux jeux Ghostrunner, le studio One More Level veut s’essayer à du Souls-like. Oui, encore, mais avec un twist : Valor Mortis se joue en vue à la première personne. En plus d’une confirmation de date, on apprend que Vincent Cassel prêtera ses traits au personnage de Napoléon. Parce que, pourquoi pas. C’est ça aussi de proposer une histoire dans une Europe alternative du 19ᵉ siècle où l’on incarne un ancien soldat de la Grande Armée revenu d’entre les morts.

Microsoft Flight Simulator 2024

Date : 4 juillet 2026

: 4 juillet 2026 Plateformes : PC – XBOX Series – PS5

: PC – XBOX Series – PS5 Inclus dans le XBOX Game Pass

Microsoft Flight Simulator 2024 aura droit à une nouvelle mise à jour le mois prochain qui nous permettra de visiter les grands espaces américains, en allant du mont Rushmore au Grand Canyon, histoire de voir que ce pays a encore de beaux endroits à visiter malgré le climat délétère qui règne là-bas.

Where Winds Meet

Date : Disponible

: Disponible Plateformes : PC – XBOX Series – PS5

: PC – XBOX Series – PS5 Inclus dans le XBOX Game Pass

Après avoir cartonné sur PC et PS5, Where Winds Meet sort aujourd’hui sur XBOX. Le free-to-play aura aussi bientôt droit à une toute nouvelle extension nommée Hidden Mountain, qui proposera de nouveaux boss à combattre dès le mois de juillet.

Castlevania: Belmont’s Curse

Date : 15 octobre 2026

: 15 octobre 2026 Plateformes : PC – XBOX Series – PS5 – Switch

Grâce au talent d’Evil Empire, Castlevania va fêter son quarantième anniversaire comme il se doit avec Castlevania: Belmont’s Curse. Le jeu a dévoilé de nouvelles images avec des phases de plateformes inventives et surtout beaucoup de boss charismatiques à combattre, avec une descendante des Belmont qui ira poursuivre l’objectif de ses parents en se rendant dans le château de Dracula. Et pour une fois, ce jeu ne sortira pas en septembre comme tant d’autres, et c’est à souligner.

Vivarium

Date : 2027

: 2027 Plateformes : PC – XBOX Series

: PC – XBOX Series Inclus dans le XBOX Game Pass

Vivarium a d’abord l’air tout mignon, avant que l’on se rende compte que les choses ne sont pas aussi idylliques que ce que l’on pensait. Ce jeu d’aventure qui s’inspire très largement des animés japonais du précédent siècle nous fera suivre un personnage qui tentera de vivre sa vie dans un espace plus confiné que prévu. C’est tout joli, mais on imagine qu’il y a là une sacrée histoire à nous raconter qui pourrait déjouer les attentes.

Persona 6

Date : Alors là…

: Alors là… Plateformes : PC – XBOX Series – PS5

: PC – XBOX Series – PS5 Inclus dans le XBOX Game Pass

On n’y croyait plus. Persona 4 Revival n’était pas la seule cartouche d’Atlus lors de ce showcase, puisque le studio a enfin confirmé l’existence de Persona 6. Ne vous enjaillez pas trop, puisque ce premier teaser n’a révélé que le logo, et rien de plus. Si ce n’est que cet épisode semble avoir une ambiance un peu plus macabre, ou peut-être tournée vers les morts et les fantômes. Il faudra sans doute attendre encore un petit moment avant d’avoir des vraies images du jeu.

Spyro: A Realm Beyond

Date : Printemps 2027

: Printemps 2027 Plateformes : PC – XBOX Series – PS5 – Switch 2

: PC – XBOX Series – PS5 – Switch 2 Inclus dans le XBOX Game Pass

Là encore, on n’osait plus vraiment y croire. Après tant d’années d’absence, Spyro revient dans une toute nouvelle aventure. Là encore, peu de gameplay à se mettre sous la dent si ce n’est une grande phase de vol qui semble nous montrer de larges zones à explorer. Spyro se retrouvera ici perdu dans un endroit inconnu et devra trouver son chemin pour rentrer, tout en combattant les Scavs. Il pourra compter sur de nouveaux alliés et voler plus librement que dans les autres opus.

Clockwork Revolution

Date : 2027

: 2027 Plateformes : PC – XBOX Series

: PC – XBOX Series Inclus dans le XBOX Game Pass

Il avait fait forte impression lors de son annonce, et ça n’a pas changé aujourd’hui. Clockwork Revolution a dévoilé de nouvelles images de gameplay toujours aussi séduisantes, qui nous montrent à quel point on pourra façonner notre destin en manipulant le temps. Deux informations importantes à retenir ici, la sortie du jeu en 2027 qui est officialisée, et le fait qu’il s’agisse d’une exclusivité console XBOX, qui ne sortira donc pas sur PS5.

Call of Duty: Modern Warfare 4

Date : 23 octobre 2026

: 23 octobre 2026 Plateformes : PC – XBOX Series – PS5 – Switch 2

On termine ce showcase à peu près de la même manière que l’année dernière, comme si XBOX n’avait pas tout à fait entendu les plaintes. Après tout, difficile d’invisibiliser Call of Duty: Modern Warfare 4 dans cette conférence, mais de là à le positionner en clou du spectacle (hors showcase Gears of War qui a suivi), c’est un choix certain. On a ici eu droit à un grand aperçu du mode DMZ du jeu, qui est le mode extraction de cet épisode. Un petit aperçu avant une présentation plus complète qui a été postée sur la chaîne d’Activision.

Voilà de quoi conclure ce XBOX Games Showcase, qui a certes eu droit à une conclusion un peu décevante, mais qui a livré un tunnel d’annonces et de jeux comme on en voit peu. Encore une conférence très solide chez XBOX, reste à voir si cela suffira vraiment pour que le groupe se relance ou non.