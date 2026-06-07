Gears of War: E-Day se montre avec une longue séquence de gameplay et marque le retour des exclusivités XBOX

Le Marcus renait de ses cendres

Gears of War: E-Day est l’un des projets les plus importants de la franchise ces dernières années. Il servira de préquelle à la trilogie originale en revenant sur l’événement qui a bouleversé l’humanité : l’émergence des Locustes. L’histoire se déroule ainsi quatorze ans avant les événements du premier Gears of War.

On y incarnera à nouveau Marcus Fenix et Dominic Santiago, alors que la Horde Locuste surgit pour la première fois des profondeurs de Sera. Cette journée, connue sous le nom « d’Emergence Day », marque le début du conflit qui a façonné tout l’univers de la licence. The Coalition promet une campagne centrée sur l’horreur et le chaos provoqué par cette invasion soudaine.

Chaque précommande du jeu ouvrira débloquera un accès anticipé à la bêta ouverte du jeu dès le 6 août. Ceux qui réserveront le titre recevront également plusieurs bonus cosmétiques à utiliser au lancement :

Le skin de personnage Exfil Dom

Le pack d’armes Exfil Weapon Skin Set

Nous manqueront pas de reparler du jeu plus en profondeur puisqu’il aura droit à une présentation dédiée juste après la conférence.

La version PS5 finalement écartée

L’un des éléments les plus surprenants de cette annonce concerne l’absence de version PlayStation 5. Alors qu’une classification PEGI pour PS5 avait récemment laissé planer le doute, la nouvelle dirigeante de Xbox, Asha Sharma, a confirmé que Gears of War: E-Day sortirait comme une exclusivité console XBOX.

Selon Jeff Grubb de Giant Bomb, cette décision aurait été prise très récemment. Aucune explication officielle n’a été donnée concernant ce changement de stratégie, alors que Microsoft multiplie pourtant les sorties multiplateformes depuis plusieurs mois. On espère avoir rapidemment plus de précisions sur ce revirement.

Gears of War: E-Day sera disponible le 6 octobre 2026 sur Xbox Series et PC via Steam et le Microsoft Store. Le jeu sera également intégré au catalogue du Game Pass dès son lancement.