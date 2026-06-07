Gears of War: E-Day se montre avec une longue séquence de gameplay et marque le retour des exclusivités XBOX

Publié le :

6 commentaires

Avatar de Quentin

Rédigé par

6

Il n’y a pas vraiment eu de surprise pour l’ouverture de cette conférence Xbox qui nous promet effectivement un gros focus sur Gears of War: E-Day. Nous avons ainsi eu un petit avant-goût du titre avec des séquences de gameplay nous ramenant 14 ans avant les évènements des précédents opus. L’autre grande nouvelle est qu’il est le symbole d’un retour aux exclusivités Xbox.

Gears of Wars E-day Key Art

Le Marcus renait de ses cendres

Gears of War: E-Day est l’un des projets les plus importants de la franchise ces dernières années. Il servira de préquelle à la trilogie originale en revenant sur l’événement qui a bouleversé l’humanité : l’émergence des Locustes. L’histoire se déroule ainsi quatorze ans avant les événements du premier Gears of War.

On y incarnera à nouveau Marcus Fenix et Dominic Santiago, alors que la Horde Locuste surgit pour la première fois des profondeurs de Sera. Cette journée, connue sous le nom « d’Emergence Day », marque le début du conflit qui a façonné tout l’univers de la licence. The Coalition promet une campagne centrée sur l’horreur et le chaos provoqué par cette invasion soudaine.

Chaque précommande du jeu ouvrira débloquera un accès anticipé à la bêta ouverte du jeu dès le 6 août. Ceux qui réserveront le titre recevront également plusieurs bonus cosmétiques à utiliser au lancement :

  • Le skin de personnage Exfil Dom
  • Le pack d’armes Exfil Weapon Skin Set

Nous manqueront pas de reparler du jeu plus en profondeur puisqu’il aura droit à une présentation dédiée juste après la conférence.

La version PS5 finalement écartée

L’un des éléments les plus surprenants de cette annonce concerne l’absence de version PlayStation 5. Alors qu’une classification PEGI pour PS5 avait récemment laissé planer le doute, la nouvelle dirigeante de Xbox, Asha Sharma, a confirmé que Gears of War: E-Day sortirait comme une exclusivité console XBOX.

Selon Jeff Grubb de Giant Bomb, cette décision aurait été prise très récemment. Aucune explication officielle n’a été donnée concernant ce changement de stratégie, alors que Microsoft multiplie pourtant les sorties multiplateformes depuis plusieurs mois. On espère avoir rapidemment plus de précisions sur ce revirement.

Gears of War: E-Day sera disponible le 6 octobre 2026 sur Xbox Series et PC via Steam et le Microsoft Store. Le jeu sera également intégré au catalogue du Game Pass dès son lancement.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
pc xbox series

Date de sortie : N/C

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

En savoir plus

Sur le même thème

La fenêtre de lancement de Gears of War: E-Day pourrait avoir été révélée par un événement de catch

pc xbox series
La fenêtre de lancement de Gears of War: E-Day pourrait avoir été révélée par un événement de catch

Gears of War E-Day : La présentation qui suivra le Xbox Games Showcase durera 30 minutes

pc xbox series
Gears of War E-Day : La présentation qui suivra le Xbox Games Showcase durera 30 minutes

Microsoft nous donne rendez-vous pour son Xbox Games Showcase le 7 juin, avec du Gears of War: E-Day au programme

pc xbox series
Microsoft nous donne rendez-vous pour son Xbox Games Showcase le 7 juin, avec du Gears of War: E-Day au programme

Gears of War E-Day devrait sortir en 2026, tout comme le prochain Forza et le remaster de Halo : Combat Evolved

pc xbox series
Gears of War E-Day devrait sortir en 2026, tout comme le prochain Forza et le remaster de Halo : Combat Evolved
S'abonner
Me notifier des
guest
6 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Persona 4 Revival montre enfin plus de gameplay et annonce sa date de sortie
Persona 4 Revival montre enfin plus de gameplay et annonce sa date de sortie
Fable tient enfin sa date de sortie, rendez-vous le 23 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series X/S
pc ps5 xbox series
Fable
Metro 2039 refait parler de lui avec un trailer de gameplay palpitant, et sortira en février 2027
pc ps5 xbox series
Metro 2039 refait parler de lui avec un trailer de gameplay palpitant, et sortira en février 2027
Into the Dead: Crimson Heights : Le premier jeu d’horreur VR en hyper reality s’annonce en vidéo pour une sortie en 2027
Into the Dead: Crimson Heights : Le premier jeu d’horreur VR en hyper reality s’annonce en vidéo pour une sortie en 2027
BioEden : notre avis sur ce jeu de gestion cozy fraîchement annoncé qui redonne vie à la planète
BioEden : notre avis sur ce jeu de gestion cozy fraîchement annoncé qui redonne vie à la planète
Cronos: Lazarus prolonge l’histoire de Cronos: The New Dawn avec une nouvelle campagne plus brutale
pc ps5 xbox series switch 2
Cronos: Lazarus prolonge l’histoire de Cronos: The New Dawn avec une nouvelle campagne plus brutale
Chronoscript: The Endless End dévoile son univers entre roman vivant et action/aventure
pc ps5
Chronoscript: The Endless End dévoile son univers entre roman vivant et action/aventure
Future Games Show Summer 2026 : Le résumé de toutes les annonces (Blasphemous II, The Sinking City 2, The Alters: Last Variable, Marsupilami 2…)
Future Games Show Summer 2026
Little Nightmares III révèle The Backstage, son premier DLC à paraître le 12 juin
pc ps5 xbox series switch ps4 switch 2
Little Nightmares III révèle The Backstage, son premier DLC à paraître le 12 juin
Exodus ressemble plus que jamais à Mass Effect dans une nouvelle présentation de gameplay
pc ps5 xbox series
Exodus ressemble plus que jamais à Mass Effect dans une nouvelle présentation de gameplay
Blasphemous II annonce The Third Sin, une nouvelle extension gratuite et disponible dès maintenant
pc ps5 xbox series switch
Blasphemous II annonce The Third Sin, une nouvelle extension gratuite et disponible dès maintenant
Le PDG de Shift Up donne des détails sur Stellar Blade: Blood Rain et sur l’avancée du projet
pc ps5
Le PDG de Shift Up donne des détails sur Stellar Blade: Blood Rain et sur l’avancée du projet
Aniimo dévoile un nouveau trailer avant son lancement prévu dans quelques mois, une nouvelle phase de bêta arrive cet été
pc ps5 xbox series ios android
Aniimo trailer juin 2026
The Alters, le jeu de science-fiction signé 11 bit studios, dévoile son premier DLC, Last Variable, disponible dès le 13 juillet prochain
pc ps5 xbox series
The Alters: Last Variable
The Sinking City 2 fixe sa date de sortie et dévoile une démo jouable dès aujourd’hui
pc ps5 xbox series
The Sinking City 2 fixe sa date de sortie et dévoile une démo jouable dès aujourd’hui
Halloween : The Game : Le jeu adapté du film culte nous présente son mode histoire intriguant avec un trailer de gameplay
pc ps5 xbox series
Halloween : The Game : Le jeu adapté du film culte nous présente son mode histoire intriguant avec un trailer de gameplay
Cairn : Le jeu d’escalade de The Game Bakers lancera son DLC gratuit On the Trail: Deep Water le 13 août
Cairn : Le jeu d’escalade de The Game Bakers lancera son DLC gratuit On the Trail: Deep Water le 13 août
Marsupilami 2 : Salsa Palombia déroule sa queue durant le Future Games Show et arrivera le 3 septembre sur PC et consoles
pc ps5 xbox series switch
Marsupilami 2 : Salsa Palombia déroule sa queue durant le Future Games Show et arrivera le 3 septembre sur PC et consoles
Wholesome Direct 2026 : Voici 11 jeux à retenir de cette conférence toujours aussi douce et pipou
pc ps5 xbox series switch switch 2
Wholesome Direct 2026 : Voici 11 jeux à retenir de cette conférence toujours aussi douce et pipou
Zenless Zone Zero présente sa version 3.0, tout ce qu’il faut savoir
pc ps5 ios android
Zenless Zone Zero présente sa version 3.0, tout ce qu’il faut savoir
The Blood of Dawnwalker nous laisse entrevoir la suite de la saga dans son nouveau trailer sanglant
pc ps5 xbox series
The Blood of Dawnwalker
Deer & Boy dévoile sa date de sortie, rendez-vous le 23 juin prochain pour découvrir cette aventure indépendante aussi mignonne que mystérieuse
pc ps5 xbox series switch
deer & boy
Aion 2 : le MMORPG confirme sa sortie mondiale en septembre sur PC
pc
Aion 2 : le MMORPG confirme sa sortie mondiale en septembre sur PC
007 First Light atteint les 2,7 millions d’exemplaires vendus, voici la feuille de route du jeu
pc ps5 xbox series switch 2
007 First Light atteint les 2,7 millions d’exemplaires vendus, voici la feuille de route du jeu