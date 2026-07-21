Pendant que l’on attend un jeu Injustice, DC préfère sortir un jeu de combat avec Batman et compagnie sur mobiles
La situation très particulière de Warner Bros n’aide pas Warner Bros Games à avancer sereinement dans ses projets. On peut presque parier que l’éditeur freine des quatre fers ses annonces le temps de savoir si le rachat par Paramount ira à son terme, ne serait-ce que pour mieux mesurer les dégâts que cela va forcément causer en interne. Du moins, on imagine qui retient ses annonces majeures. Pour un jeu mobile, il y a moins de risques à le dévoiler dès maintenant.
C’est ça, la vraie Injustice…
Warner Bros a bien entendu le souhait des fans de DC : il est temps pour un nouveau jeu de combat dans cet univers. L’éditeur a cependant une mauvaise édition puisqu’il nous sert aujourd’hui non pas un nouvel épisode d’Injustice made in NetherRealm, mais DCKO, jeu de combat… sur mobiles. Un titre qui s’inspire sans aucun doute du dernier événement populaire dans cet univers, DC KO (sans déconner ?), et qui ne manquera sans doute pas de causer une petite confusion avec 2XKO de Riot.
Dans ce jeu mobile, vous retrouverez Batman, Superman, Cyborg ou encore Harley Quinn se mettre sur la tronche dans des affrontements en 2 vs 2, aussi bien en ligne qu’en local. Si on nous promet déjà de nouveaux combattants tous les mois (que l’on imagine être payants), une partie du casting de base a déjà été confirmée :
- Batman
- Robin
- Bane
- Nightwing
- Starifre
- Zatanna
- Superman
- Wonder Woman
- Green Lantern
- Cyborg
- Catwoman
- Harley Quinn
- Poison Ivy
- Raven
- Blue Beetle
- Constantine
- Katana
- Lex Luthor
- Doomsday
Vous pourrez aussi personnaliser vos personnages préférés en modifiant leurs coups, et vous entraîner avec eux dans des modes PvE, qui vont vous raconter une histoire inédite.
Les préinscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour obtenir quelques bonus dès la sortie du jeu, mais DCKO ne devrait pas être disponible avant 2027 sur les mobiles Android et iOS.