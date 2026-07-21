Pendant que l’on attend un jeu Injustice, DC préfère sortir un jeu de combat avec Batman et compagnie sur mobiles

C’est ça, la vraie Injustice…

Warner Bros a bien entendu le souhait des fans de DC : il est temps pour un nouveau jeu de combat dans cet univers. L’éditeur a cependant une mauvaise édition puisqu’il nous sert aujourd’hui non pas un nouvel épisode d’Injustice made in NetherRealm, mais DCKO, jeu de combat… sur mobiles. Un titre qui s’inspire sans aucun doute du dernier événement populaire dans cet univers, DC KO (sans déconner ?), et qui ne manquera sans doute pas de causer une petite confusion avec 2XKO de Riot.

Dans ce jeu mobile, vous retrouverez Batman, Superman, Cyborg ou encore Harley Quinn se mettre sur la tronche dans des affrontements en 2 vs 2, aussi bien en ligne qu’en local. Si on nous promet déjà de nouveaux combattants tous les mois (que l’on imagine être payants), une partie du casting de base a déjà été confirmée :

Batman

Robin

Bane

Nightwing

Starifre

Zatanna

Superman

Wonder Woman

Green Lantern

Cyborg

Catwoman

Harley Quinn

Poison Ivy

Raven

Blue Beetle

Constantine

Katana

Lex Luthor

Doomsday

Vous pourrez aussi personnaliser vos personnages préférés en modifiant leurs coups, et vous entraîner avec eux dans des modes PvE, qui vont vous raconter une histoire inédite.

Les préinscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour obtenir quelques bonus dès la sortie du jeu, mais DCKO ne devrait pas être disponible avant 2027 sur les mobiles Android et iOS.