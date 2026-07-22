Midgar Studio ferme définitivement ses portes, mais Nacon prévoit toujours de sortir Edge of Memories

Nacon lâche les studios, pas leurs jeux

Placé en liquidation judiciaire, ce n’était qu’une question de jours avant que Midgar Studio mette la clé sous la porte. C’est désormais acté via un message de Jérémy Zeler-Maury posté sur son compte Linkedin, dans lequel le cofondateur du studio indique que ce dernier est désormais bel et bien fermé, aucun accord n’ayant été trouvé pour sauver l’équipe :

« Ce n’est pas le message que j’aurais souhaité écrire. J’espérais revenir ici et annoncer que nous avions trouvé un repreneur. Malheureusement, le tribunal a ordonné la liquidation de Midgar Studio. Ces dernières semaines, nous avons travaillé sans relâche pour trouver une solution permettant de préserver l’entreprise et l’équipe. Malgré toutes les pistes explorées et l’aide précieuse de tous, aucune solution n’a pu être trouvée dans les délais impartis. »

Il poursuit :

« Mais cette fin n’efface rien de ce que nous avons bâti. Je suis fier des jeux que nous avons créés, fier de l’identité que nous avons défendue et, surtout, fier de chaque personne avec qui j’ai eu la chance de partager cette aventure. Midgar Studio s’arrête ici, mais ce que nous avons créé perdurera dans nos jeux, dans nos souvenirs et dans tout ce que chacun d’entre nous bâtira par la suite. »

Une triste nouvelle qui se confirme donc pour l’industrie du jeu vidéo, qui voit disparaitre ici un studio renommé ayant accouché d’Edge of Eternity plein de bonnes idées, avec un Edge of Memories dans les cartons que l’on espérait être aussi réussi.

Pour autant, malgré la fermeture du studio, Nacon souhaiterait toujours sortir le jeu puisque Edge of Memories apparaît toujours dans son listing des jeux de l’exercice fiscal 2026-2027, et ce dans le bilan du groupe publié le 20 juillet dernier. Comment, cela reste à voir. L’hypothèse de voir le jeu être terminé en interne ou en externe par un autre studio est sur la table, mais il sera bien difficile de célébrer la sortie du jeu dans ce contexte.