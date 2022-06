Wo Long: Fallen Dynasty

Wo Long: Fallen Dynasty est un jeu d'action dans la lignée de la série Nioh, avec cette fois-ci un univers basé sur les Trois Royaumes. Le titre nous embarque dans une aventure qui se déroule à la fin de la dynastie Han en 184, mais mêle le côté historique à des éléments plus mythologiques, comme la présence de démons à combattre. On incarne un personnage qui est relativement inconnu, et qui va devoir maitriser les arts martiaux et réveiller tout le potentiel en lui pour faire face à de grandes figures de cette époque, tout en combattant les ténèbres.