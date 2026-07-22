Hasbro réduit ses ambitions et annule plusieurs jeux non annoncés, mais Exodus et Warlock sont saufs

La gueule de bois post-Baldur’s Gate 3 est rude

Le site a pu mettre la main sur le dernier rapport financier de Hasbro pour apprendre que plusieurs jeux non annoncés viennent d’être mis à la poubelle au sein du géant du jouet. Après avoir enregistré une dépréciation de 56 millions de dollars, le groupe annonce revoir son portfolio pour 2028 et les années suivantes, en confirmant donc qu’Exodus et le jeu Warlock (basé sur l’univers Donjons & Dragons) ne sont pas impactés par ces mesures.

On ne sait pas quels projets ont été annulés ici, même si celui chapeauté par Skeleton Key serait lui aussi épargné (le studio avait déjà vu l’un de ses AA être annulé en 2025). Difficile de ne pas imaginer que le jeu Snake Eyes fait partie de la liste ici, puisque son studio Atomic Arcade a été fermé en début d’année. À l’époque, Hasbro avait assuré que cela ne signifiait pas pour autant que le jeu était annulé, mais à la lumière de cette nouvelle information, on voit mal ce projet survivre. Il est également possible que les jeux annulés soient des titres prévus en partenariat avec des studios externes, mais on comprend tout de même que Hasbro a décidé de freiner un peu ses ambitions dans cette industrie.

Selon Chris Rocks, PDG de Hasbro, il est toujours prévu de sortir des titres AAA comme Exodus à l’avenir (car il n’est pas question de faire l’impasse sur Baldur’s Gate 4), mais l’entreprise pourrait bien revoir ses plans en demandant plus d’aide à des studios externes, notamment pour des projets plus petits, et peut-être davantage tournés vers le jeu service. Hasbro possède Wizard of the Coast et des marques comme Magic, Monopoly Go! et compagnie, qui peuvent entrer dans ce cadre.

Pour rappel, en 2024, boosté par le succès de Baldur’s Gate 3, Habsro avait annoncé investir plus d’un milliard de dollars dans l’industrie du jeu vidéo. Aujourd’hui, l’entreprise semble un peu moins sereine dans ce secteur.