God of War Laufey : Deborah Ann Woll se fiche des nombreuses attaques sur le jeu, et elle a bien raison

Les trolls, elle les garde pour le jeu

Interrogée au sujet des nombreuses critiques sur God of War Laufey, en plus des attaques personnelles qu’elle subit, Deborah Ann Woll a répondu de la meilleure des manières lors du Spercon en Floride. Elle explique d’abord ne pas aller sur les réseaux sociaux, en plus de savoir qu’au bout du compte, elle sait ce que le jeu vaut, contrairement aux personnes qui n’ont pour l’instant vu qu’une seule vidéo de gameplay :

« Honnêtement, je pensais que ça me vexerait beaucoup plus, mais d’une, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, ce qui aide, et de deux, je ne sais pas, ça ne me dérange absolument pas. Parce que je sais que c’est génial. Ce n’est pas grave si ce n’est pas votre tasse de thé, mais ce n’est mauvais dans aucun univers. »

Une confiance qui est tout à son honneur, surtout avec des critiques abjectes qui s’attaquent parfois directement à sa personne. L’actrice avait déjà adressé tout son amour pour le projet, en déclarant qu’il s’agissait là de son rôle préféré et que l’équipe de Santa Monica Studios a vraiment réussi à la mettre à l’aise, ce qui n’était pas forcément évident pour elle qui se remet beaucoup en question.

God of War: Laufey est attendu sur PS5 avant la fin 2027.