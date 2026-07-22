Le DLC de Cairn demandera un peu plus de patience et ne sortira pas à la date prévue

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Même si le jeu se suffisait à lui-même, on ne boudera certainement pas notre plaisir à l’idée de découvrir un DLC pour Cairn. The Game Bakers nous avait promis que ce contenu baptisé « On The Trail » sortirait le 13 août prochain, mais le studio doit aujourd’hui changer ses plans.

Cairn // Source : The Game Bakers

La grimpette attendra encore un peu

Pour les besoins de ce DLC de Cairn, The Game Bakers a décidé d’ajouter de modifier un peu la formule dans la mesure où les challenges proposés seront moins imposants que le mont Kami. Par conséquent, il fallait adapter le défi proposé par le jeu afin que le stress soit toujours présent à chaque centimètre gagné dans votre ascension. C’est pourquoi le studio a finalement besoin d’un peu plus de temps pour peaufiner l’expérience, et nous informe aujourd’hui que On the Trail ne sortira pas le 13 août prochain, mais à une date ultérieure encore non précisée :

« Nous ajoutons de nouvelles fonctionnalités au DLC gratuit de Cairn, On the Trail. Ces nouveaux sites d’escalade regorgent de défis et de surprises, mais comme il s’agit de montagnes bien plus petites que Kami, nous avons ajusté la formule pour préserver toute la tension de l’ascension. Cela signifie que nous avons besoin d’un peu plus de temps et que On the Trail ne sera donc pas prêt pour le 13 août. Il sortira tout de même prochainement, et nous communiquerons la date de sortie dès qu’elle sera fixée. »

Vous l’aurez compris, ce n’est sans doute pas un grand report qui est au programme, mais oubliez malgré tout l’idée de le voir arriver début août. En attendant, vous pouvez toujours relire notre test de Cairn.

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Jaquette de Cairn
Cairn
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Date de sortie : 29/01/2026

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