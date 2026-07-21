La Gamescom 2026 affiche complet et prépare une édition record à Cologne

De nouveaux grands noms rejoignent la Gamescom 2026

La Gamescom avait déjà battu plusieurs records lors de sa précédente édition. Cette année, elle franchit une nouvelle étape avec une édition qui semble encore plus ambitieuse. Pour rappel, l’événement réunit à la fois les professionnels, les studios, les éditeurs, les créateurs de contenu et des millions de joueurs et joueuses, sur place et en ligne.

Pour y participer régulièrement de notre côté, force est de constater que la Gamescom bénéficie de nombreux atouts. En plus d’être géographiquement plus accessible, le salon propose un espace grand public et professionnel particulièrement riche, ce qui nous permet de découvrir en avant-première les prochaines sorties jeux vidéo ou encore d’échanger avec un tas de développeurs du monde entier.

D’ailleurs, plusieurs éditeurs et studios ont confirmé leur présence à Cologne. Parmi elles figurent notamment Aerosoft, Embark Studios, Giants Software, Konami, Level Infinite, NC et Tencent Games. Elles rejoignent une liste déjà particulièrement fournie comprenant entre autres Bandai Namco, Capcom, CD Projekt RED, Electronic Arts, Focus Entertainment, HoYoverse, Krafton, NetEase, Nintendo, SEGA, Ubisoft et Xbox.

Sans oublier les espaces dédiés aux jeux indépendants. Les organisateurs du salon évoquent d’ailleurs un format « gamescom awesome indies show » qui sera développé plus largement avec le site américain IGN afin d’offrir une meilleure exposition internationale.

L’Opening Night Live ouvrira les festivités le 25 août

Comme chaque année, l’Opening Night Live lancera officiellement le festival. L’émission sera organisée le soir du 25 août 2026, avec Geoff Keighley à la présentation et Eefje « sjokz » Depoortere en tant que coanimatrice. Parmi les grosses attentes de cette soirée, on retient surtout la présence de METRO 2039 et du DLC de The Witcher 3, Songs of the Past.

La grande nouveauté communautaire de cette édition sera la présence de Games Done Quick. L’organisation, célèbre pour ses marathons de speedrun caritatifs, installera pour la première fois son propre événement européen au sein de la Gamescom. Du vendredi au dimanche, près de dix heures de programme quotidien seront proposées sur une scène dédiée. Les sessions seront également diffusées en direct sur les chaînes officielles de GDQ. L’événement servira à collecter des dons en faveur de l’initiative Gaming for Democracy. Le programme comprendra également le concours de cosplay officiel, un quiz organisé avec DidYouKnowGaming et d’autres rendez-vous destinés aux communautés internationales.

La Gamescom 2026 se tiendra à Cologne du 26 au 30 août 2026. La journée du 26 août sera réservée aux visiteurs professionnels et aux médias. La semaine débutera toutefois dès le 24 août avec la conférence « Gamescom dev », consacrée aux développeurs et aux professionnels de l’industrie. L’Opening Night Live suivra le 25 août avant l’ouverture complète du salon.

Une fois de plus, nous serons présents sur place pour réaliser tout un tas d’aperçus et d’interviews. On vous invite donc à rester à l’écoute vers la fin du mois d’août.