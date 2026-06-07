Halo: Campaign Evolved nous montre ses nouvelles missions et se tient prêt pour sortir le 28 juillet, les précommandes sont déjà ouvertes

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Florian

Rédigé par

0

On le savait prévu pour cette année, mais c’est désormais confirmé grâce au Xbox Games Showcase, Halo: Campaign Evolved débarquera dans quelques semaines sur nos PC et consoles. Le remake de la campagne principale de Halo: Combat Evolved, sorti en 2001, nous proposera des graphismes modernisés, des contrôles optimisés, de la coopération. Un beau programme bientôt entre nos mains qui se dévoile au travers de ses missions inédites.

Halo: Campaing Evolved
Halo: Campaing Evolved

« Halo, c’est Masterchief »

La nouvelle bande-annonce révélée aujourd’hui était en réalité orientée vers les missions inédites de l’Opération : Météorite, un nouvel arc narratif en trois missions mettant en scène le Major et le Sergent Johnson. Cet arc narratif se déroule un an après les événements du jeu principal et nous entraînera au cœur d’une opération clandestine de l’UNSC à bord d’un vaisseau de recherche. Mais la mission se complique rapidement quand ils mettent la main sur des éléments inattendus.

Ce contenu inédit sera aussi l’occasion d’enrichir le lore du jeu mythique avec de nouveaux lieux, de nouvelles variantes d’ennemis et davantage d’armes issues de toute la série Halo. Enfin, notez que l’histoire de l’Opération : Météorite a été développée en collaboration avec Troy Denning, auteur de science-fiction plusieurs fois récompensé, déjà présent dans l’univers Halo à travers plusieurs romans.

La nostalgie a un prix

Trois éditions ont été présentées à la suite du trailer diffusé, avec une ouverture des précommandes dès maintenant. Toutes les éditions incluent le jeu complet, comprenant la campagne originale de 10 missions et l’Opération : Météorite, un arc narratif de trois nouvelles missions. Des bonus de précommande sont également proposés, avec le pack Armurerie de la Fonderie (comprenant le skin d’armure Mark V classique de 2001, le skin de fusil d’assaut classique de 2001, le style d’armure Onyx doré et le style de fusil d’assaut Onyx doré).

L’édition Standard proposera donc le jeu à 59,99€. On retrouvera aussi une édition Premium à 79,99€, incluant :

  • Le jeu complet
  • Jusqu’à cinq jours d’accès anticipé (à partir du 23 juillet)
  • Le pack Alpha Halo Armory
    • Cinq apparences d’armure pour le Master Chief et six apparences d’armes
  • Une collection numérique d’histoires et d’illustrations
    • Halo : Hungry Buzzards, une nouvelle numérique de Troy Denning qui introduit les événements de l’Opération : Météorite
    • L’artbook numérique The Art of Halo : Campaign Evolved
    • Un manuel de jeu numérique inspiré du manuel original de Halo : Combat Evolved (2001) 

Enfin, une édition Collector est également prévue, vendue 199,99€, et comprenant :

  • Le jeu complet
  • Tout le contenu de l’édition Premium
  • Une figurine Master Chief de 30 cm signée Dark Horse
  • Une puce Cortana lumineuse à LED
  • Un boîtier Steelbook
  • Trois illustrations conceptuelles originales
  • une version papier du manuel du jeu revisité
  • et un disque de jeu pour Xbox Series X et PlayStation 5 (code pour PC)
Halo campaing evolved precommandes editions 1 9

L’édition Collector de Halo: Campaign Evolved

Précommandez l'édition Collector de Halo: Campaign Evolved

Halo : Campaign Evolved sortira donc le 28 juillet 2026, avec un accès anticipé dès le 23 juillet en fonction des éditions. Le jeu sera disponible sur Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox sur PC, dans le cloud et sera inclus dans le Game Pass Ultimate et PC Game Pass. Le jeu sera cross-platforme et cross-progression entre les plateformes. Les précommandes sont ouvertes dès maintenant.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 28/07/2026

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

En savoir plus

Sur le même thème

L’ancien directeur artistique de la saga Halo dénonce des actes de harcèlement, de blacklisting et de fraude chez Halo Studios

pc ps5 xbox series xbox one
L’ancien directeur artistique de la saga Halo dénonce des actes de harcèlement, de blacklisting et de fraude chez Halo Studios

Le co-créateur de Halo trouve « abominable » l’utilisation de l’image de la licence dans un message de recrutement pour ICE

pc ps5 xbox series
Le co-créateur de Halo trouve « abominable » l’utilisation de l’image de la licence dans un message de recrutement pour ICE

Halo : Quand l’image de la licence est utilisée sans autorisation par la Maison-Blanche pour sa police anti-immigration

pc ps5 xbox series
Halo : Quand l’image de la licence est utilisée sans autorisation par la Maison-Blanche pour sa police anti-immigration

Halo: Campaign Evolved : Master Chief arrive en 2026 sur PlayStation dans ce remake du premier épisode prévu sur PS5, Xbox Series et PC

pc ps5 xbox series
Halo: Campaign Evolved : Master Chief arrive en 2026 sur PlayStation dans ce remake du premier épisode prévu sur PS5, Xbox Series et PC
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Terrinoth: Heroes of Descent, le RPG tactique français tiré du jeu de plateau, est disponible dès maintenant
pc ps5 xbox series
Terrinoth: Heroes of Descent, le RPG tactique français tiré du jeu de plateau, est disponible dès maintenant
Crazy Taxi: World Tour : La licence est de retour et viendra faire ses courses en 2027 sur PC et consoles
pc ps5 xbox series switch 2
Crazy Taxi: World Tour : La licence est de retour et viendra faire ses courses en 2027 sur PC et consoles
Spyro: A Realm Beyond : Le dragon violet revient dans un tout nouveau jeu prévu pour printemps 2027 sur PC et consoles
Spyro: A Realm Beyond : Le dragon violet revient dans un tout nouveau jeu prévu pour printemps 2027 sur PC et consoles
Persona 4 Revival montre enfin plus de gameplay et annonce sa date de sortie
Persona 4 Revival montre enfin plus de gameplay et annonce sa date de sortie
Fable tient enfin sa date de sortie, rendez-vous le 23 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series X/S
pc ps5 xbox series
Fable
Gears of War: E-Day se montre avec une longue séquence de gameplay et marque le retour des exclusivités XBOX
pc xbox series
Gears of War: E-Day se montre avec une longue séquence de gameplay et marque le retour des exclusivités XBOX
Metro 2039 refait parler de lui avec un trailer de gameplay palpitant, et sortira en février 2027
pc ps5 xbox series
Metro 2039 refait parler de lui avec un trailer de gameplay palpitant, et sortira en février 2027
Into the Dead: Crimson Heights : Le premier jeu d’horreur VR en hyper reality s’annonce en vidéo pour une sortie en 2027
Into the Dead: Crimson Heights : Le premier jeu d’horreur VR en hyper reality s’annonce en vidéo pour une sortie en 2027
BioEden : notre avis sur ce jeu de gestion cozy fraîchement annoncé qui redonne vie à la planète
BioEden : notre avis sur ce jeu de gestion cozy fraîchement annoncé qui redonne vie à la planète
Cronos: Lazarus prolonge l’histoire de Cronos: The New Dawn avec une nouvelle campagne plus brutale
pc ps5 xbox series switch 2
Cronos: Lazarus prolonge l’histoire de Cronos: The New Dawn avec une nouvelle campagne plus brutale
Chronoscript: The Endless End dévoile son univers entre roman vivant et action/aventure
pc ps5
Chronoscript: The Endless End dévoile son univers entre roman vivant et action/aventure
Future Games Show Summer 2026 : Le résumé de toutes les annonces (Blasphemous II, The Sinking City 2, The Alters: Last Variable, Marsupilami 2…)
Future Games Show Summer 2026
Little Nightmares III révèle The Backstage, son premier DLC à paraître le 12 juin
pc ps5 xbox series switch ps4 switch 2
Little Nightmares III révèle The Backstage, son premier DLC à paraître le 12 juin
Exodus ressemble plus que jamais à Mass Effect dans une nouvelle présentation de gameplay
pc ps5 xbox series
Exodus ressemble plus que jamais à Mass Effect dans une nouvelle présentation de gameplay
Blasphemous II annonce The Third Sin, une nouvelle extension gratuite et disponible dès maintenant
pc ps5 xbox series switch
Blasphemous II annonce The Third Sin, une nouvelle extension gratuite et disponible dès maintenant
Le PDG de Shift Up donne des détails sur Stellar Blade: Blood Rain et sur l’avancée du projet
pc ps5
Le PDG de Shift Up donne des détails sur Stellar Blade: Blood Rain et sur l’avancée du projet
Aniimo dévoile un nouveau trailer avant son lancement prévu dans quelques mois, une nouvelle phase de bêta arrive cet été
pc ps5 xbox series ios android
Aniimo trailer juin 2026
The Alters, le jeu de science-fiction signé 11 bit studios, dévoile son premier DLC, Last Variable, disponible dès le 13 juillet prochain
pc ps5 xbox series
The Alters: Last Variable
The Sinking City 2 fixe sa date de sortie et dévoile une démo jouable dès aujourd’hui
pc ps5 xbox series
The Sinking City 2 fixe sa date de sortie et dévoile une démo jouable dès aujourd’hui
Halloween : The Game : Le jeu adapté du film culte nous présente son mode histoire intriguant avec un trailer de gameplay
pc ps5 xbox series
Halloween : The Game : Le jeu adapté du film culte nous présente son mode histoire intriguant avec un trailer de gameplay
Cairn : Le jeu d’escalade de The Game Bakers lancera son DLC gratuit On the Trail: Deep Water le 13 août
Cairn : Le jeu d’escalade de The Game Bakers lancera son DLC gratuit On the Trail: Deep Water le 13 août
Marsupilami 2 : Salsa Palombia déroule sa queue durant le Future Games Show et arrivera le 3 septembre sur PC et consoles
pc ps5 xbox series switch
Marsupilami 2 : Salsa Palombia déroule sa queue durant le Future Games Show et arrivera le 3 septembre sur PC et consoles
Wholesome Direct 2026 : Voici 11 jeux à retenir de cette conférence toujours aussi douce et pipou
pc ps5 xbox series switch switch 2
Wholesome Direct 2026 : Voici 11 jeux à retenir de cette conférence toujours aussi douce et pipou
Zenless Zone Zero présente sa version 3.0, tout ce qu’il faut savoir
pc ps5 ios android
Zenless Zone Zero présente sa version 3.0, tout ce qu’il faut savoir