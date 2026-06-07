Halo: Campaign Evolved nous montre ses nouvelles missions et se tient prêt pour sortir le 28 juillet, les précommandes sont déjà ouvertes

« Halo, c’est Masterchief »

La nouvelle bande-annonce révélée aujourd’hui était en réalité orientée vers les missions inédites de l’Opération : Météorite, un nouvel arc narratif en trois missions mettant en scène le Major et le Sergent Johnson. Cet arc narratif se déroule un an après les événements du jeu principal et nous entraînera au cœur d’une opération clandestine de l’UNSC à bord d’un vaisseau de recherche. Mais la mission se complique rapidement quand ils mettent la main sur des éléments inattendus.

Ce contenu inédit sera aussi l’occasion d’enrichir le lore du jeu mythique avec de nouveaux lieux, de nouvelles variantes d’ennemis et davantage d’armes issues de toute la série Halo. Enfin, notez que l’histoire de l’Opération : Météorite a été développée en collaboration avec Troy Denning, auteur de science-fiction plusieurs fois récompensé, déjà présent dans l’univers Halo à travers plusieurs romans.

La nostalgie a un prix

Trois éditions ont été présentées à la suite du trailer diffusé, avec une ouverture des précommandes dès maintenant. Toutes les éditions incluent le jeu complet, comprenant la campagne originale de 10 missions et l’Opération : Météorite, un arc narratif de trois nouvelles missions. Des bonus de précommande sont également proposés, avec le pack Armurerie de la Fonderie (comprenant le skin d’armure Mark V classique de 2001, le skin de fusil d’assaut classique de 2001, le style d’armure Onyx doré et le style de fusil d’assaut Onyx doré).

L’édition Standard proposera donc le jeu à 59,99€. On retrouvera aussi une édition Premium à 79,99€, incluant :

Le jeu complet

Jusqu’à cinq jours d’accès anticipé (à partir du 23 juillet)

Le pack Alpha Halo Armory Cinq apparences d’armure pour le Master Chief et six apparences d’armes

Une collection numérique d’histoires et d’illustrations Halo : Hungry Buzzards, une nouvelle numérique de Troy Denning qui introduit les événements de l’Opération : Météorite L’artbook numérique The Art of Halo : Campaign Evolved Un manuel de jeu numérique inspiré du manuel original de Halo : Combat Evolved (2001)



Enfin, une édition Collector est également prévue, vendue 199,99€, et comprenant :

Le jeu complet

Tout le contenu de l’édition Premium

Une figurine Master Chief de 30 cm signée Dark Horse

Une puce Cortana lumineuse à LED

Un boîtier Steelbook

Trois illustrations conceptuelles originales

une version papier du manuel du jeu revisité

et un disque de jeu pour Xbox Series X et PlayStation 5 (code pour PC)

Halo : Campaign Evolved sortira donc le 28 juillet 2026, avec un accès anticipé dès le 23 juillet en fonction des éditions. Le jeu sera disponible sur Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox sur PC, dans le cloud et sera inclus dans le Game Pass Ultimate et PC Game Pass. Le jeu sera cross-platforme et cross-progression entre les plateformes. Les précommandes sont ouvertes dès maintenant.