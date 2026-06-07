Fable tient enfin sa date de sortie, rendez-vous le 23 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series X/S

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Ça aura été le feuilleton de ces dernières semaines. Se sentant pas encore prêts ou souhaitant éviter le raz-de-marée Grand Theft Auto VI, Xbox et Playground Games avaient décidé de reporter Fable au mois de février 2027, sans plus de précisions. Une annonce qui avait fait grand bruit après tant d’années d’attente fiévreuse. Le RPG en monde ouvert était pourtant bien présent durant le Xbox Games Showcase pour dévoiler sa date de sortie qui semble être définitive puisque l’ouverture des précommandes a été faite dans la foulée.

Fable
Fable façon Playground Games

Plus que quelques mois avant de taper du poulet

Ce nouveau trailer a particulièrement mis en avant un nouveau personnage, Isabel, dite l’héroïne de Wraithmarsh. Incarnée par la célèbre Hayley Atwell, Isabel est une héroïne hantée par un passé douloureux. Un passé qui l’a endurcie pendant qu’elle recherchait des solutions aux problèmes d’Albion. Un trailer qui nous a permis de voir quelques éléments de combat, de manière assez rapide tout de même.

Mais le trailer nous a aussi permis de voir un premier aperçu de l’un des personnages les plus emblématiques de Fable : le Jack of Blades. Mais ce n’est pas tout puisque les Portes Démoniaques, issues des jeux originaux, font également leur grand retour.

À la caisse, maintenant !

Les précommandes ont été ouvertes dans la foulée. Au programme, trois éditions sont prévues, dont une édition standard (vendue 69,99€ sur PC), comprenant le jeu et les bonus de précommande comprenant un costume de poulet au look héroïque et un ensemble de trois récompenses en jeu. Du beau contenu est prévu, donc un accès anticipé de plusieurs jours et une extension à venir après.

Fable

Les différentes éditions de Fable

On aura aussi droit à une édition Premium vendue 99,99€ sur PC et comprenant :

  • Le jeu de base
  • Une tenue cosmétique Armure splendide
  • Une tenue cosmétique Armure de Bâtard
  • Un artbook numérique et une bande-son numérique,
  • L’extension « Order of the Hero » (qui en profite pour s’annoncer)
  • Un accès anticipé de 5 jours (dès le 18 février)
  • et 9 cadeaux en jeu

Enfin, une édition Collector (vendue 199,99€) viendra conclure ce pack. Elle comprendra :

  • Une figurine de Jack of Blades
  • Un artbook relié
  • Un boîtier Steelbook
  • Un Pin’s
  • Tout le contenu de l’édition Premium
Précommandez l'édition Collector de Fable

Fable, imaginé par Playground Games sera donc disponible sur PC via Steam, PlayStation 5, Xbox Series X/S (Xbox Cloud Gaming et Xbox PC) ainsi que sur le Game Pass Ultimate dès sa sortie, dès le 23 février prochain. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes avec des bonus de précommande. N’hésitez pas à passer par nos liens dès qu’ils seront disponibles pour nous soutenir.

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Jaquette de Fable
Fable
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 23/02/2027

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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