Fable tient enfin sa date de sortie, rendez-vous le 23 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series X/S
Ça aura été le feuilleton de ces dernières semaines. Se sentant pas encore prêts ou souhaitant éviter le raz-de-marée Grand Theft Auto VI, Xbox et Playground Games avaient décidé de reporter Fable au mois de février 2027, sans plus de précisions. Une annonce qui avait fait grand bruit après tant d’années d’attente fiévreuse. Le RPG en monde ouvert était pourtant bien présent durant le Xbox Games Showcase pour dévoiler sa date de sortie qui semble être définitive puisque l’ouverture des précommandes a été faite dans la foulée.
Plus que quelques mois avant de taper du poulet
Ce nouveau trailer a particulièrement mis en avant un nouveau personnage, Isabel, dite l’héroïne de Wraithmarsh. Incarnée par la célèbre Hayley Atwell, Isabel est une héroïne hantée par un passé douloureux. Un passé qui l’a endurcie pendant qu’elle recherchait des solutions aux problèmes d’Albion. Un trailer qui nous a permis de voir quelques éléments de combat, de manière assez rapide tout de même.
Mais le trailer nous a aussi permis de voir un premier aperçu de l’un des personnages les plus emblématiques de Fable : le Jack of Blades. Mais ce n’est pas tout puisque les Portes Démoniaques, issues des jeux originaux, font également leur grand retour.
À la caisse, maintenant !
Les précommandes ont été ouvertes dans la foulée. Au programme, trois éditions sont prévues, dont une édition standard (vendue 69,99€ sur PC), comprenant le jeu et les bonus de précommande comprenant un costume de poulet au look héroïque et un ensemble de trois récompenses en jeu. Du beau contenu est prévu, donc un accès anticipé de plusieurs jours et une extension à venir après.
On aura aussi droit à une édition Premium vendue 99,99€ sur PC et comprenant :
- Le jeu de base
- Une tenue cosmétique Armure splendide
- Une tenue cosmétique Armure de Bâtard
- Un artbook numérique et une bande-son numérique,
- L’extension « Order of the Hero » (qui en profite pour s’annoncer)
- Un accès anticipé de 5 jours (dès le 18 février)
- et 9 cadeaux en jeu
Enfin, une édition Collector (vendue 199,99€) viendra conclure ce pack. Elle comprendra :
- Une figurine de Jack of Blades
- Un artbook relié
- Un boîtier Steelbook
- Un Pin’s
- Tout le contenu de l’édition Premium
Fable, imaginé par Playground Games sera donc disponible sur PC via Steam, PlayStation 5, Xbox Series X/S (Xbox Cloud Gaming et Xbox PC) ainsi que sur le Game Pass Ultimate dès sa sortie, dès le 23 février prochain. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes avec des bonus de précommande. N’hésitez pas à passer par nos liens dès qu’ils seront disponibles pour nous soutenir.