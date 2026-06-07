Fable tient enfin sa date de sortie, rendez-vous le 23 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series X/S

Plus que quelques mois avant de taper du poulet

Ce nouveau trailer a particulièrement mis en avant un nouveau personnage, Isabel, dite l’héroïne de Wraithmarsh. Incarnée par la célèbre Hayley Atwell, Isabel est une héroïne hantée par un passé douloureux. Un passé qui l’a endurcie pendant qu’elle recherchait des solutions aux problèmes d’Albion. Un trailer qui nous a permis de voir quelques éléments de combat, de manière assez rapide tout de même.

Mais le trailer nous a aussi permis de voir un premier aperçu de l’un des personnages les plus emblématiques de Fable : le Jack of Blades. Mais ce n’est pas tout puisque les Portes Démoniaques, issues des jeux originaux, font également leur grand retour.

À la caisse, maintenant !

Les précommandes ont été ouvertes dans la foulée. Au programme, trois éditions sont prévues, dont une édition standard (vendue 69,99€ sur PC), comprenant le jeu et les bonus de précommande comprenant un costume de poulet au look héroïque et un ensemble de trois récompenses en jeu. Du beau contenu est prévu, donc un accès anticipé de plusieurs jours et une extension à venir après.

On aura aussi droit à une édition Premium vendue 99,99€ sur PC et comprenant :

Le jeu de base

Une tenue cosmétique Armure splendide

Une tenue cosmétique Armure de Bâtard

Un artbook numérique et une bande-son numérique,

L’extension « Order of the Hero » (qui en profite pour s’annoncer)

(qui en profite pour s’annoncer) Un accès anticipé de 5 jours (dès le 18 février)

(dès le 18 février) et 9 cadeaux en jeu

Enfin, une édition Collector (vendue 199,99€) viendra conclure ce pack. Elle comprendra :

Une figurine de Jack of Blades

Un artbook relié

Un boîtier Steelbook

Un Pin’s

Tout le contenu de l’édition Premium

Fable, imaginé par Playground Games sera donc disponible sur PC via Steam, PlayStation 5, Xbox Series X/S (Xbox Cloud Gaming et Xbox PC) ainsi que sur le Game Pass Ultimate dès sa sortie, dès le 23 février prochain. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes avec des bonus de précommande. N’hésitez pas à passer par nos liens dès qu’ils seront disponibles pour nous soutenir.