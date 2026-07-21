CD Projekt Red confirme que vous verrez le prochain DLC de The Witcher 3 lors de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom

Geralt sera bien la star de la Gamescom

C’était prévisible, mais c’est bien la seconde option qui a été retenue ici. Le studio polonais profitera en réalité de l’Opening Night Live de la Gamescom, cérémonie d’ouverture présentée par Geoff Keighey, pour montrer à tout le monde les premières images de Songs of the Past, prochain DLC de The Witcher 3. Il faudra donc être devant votre écran le 25 août prochain dès 20 heures pour assister à cet aperçu très attendu, comme le confirme CD Projekt Red dans un tweet :

« Notre chemin vers la Gamescom 2026 commence avec l’Opening Night Live. Le 25 août, entrez dans l’univers de The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past pendant l’émission ! »

Sur place, les visiteurs pourront aussi se rendre sur le stand de CD Projekt Red non pas pour jouer directement au DLC, mais pour assister à des présentations qui reviendront sur les spécificités de ce nouveau contenu.

Pour le moment, ce DLC est prévu pour 2027 à une date encore inconnue, mais qui sera peut-être précisée durant la cérémonie d’ouverture.