Final Fantasy X/X-2 HD Remaster ressort sur Switch 2 avec quelques rides acceptables, mais une politique tarifaire qui l’est moins

Conditions de test : Nous avons joué durant une dizaine d’heures à Final Fantasy X et testé brièvement Final Fantasy X-2 pour faire le tour des améliorations proposées sur Switch 2.

Le meilleur compromis ?

On ne compte plus les versions de Final Fantasy X/X-2 HD Remaster sorties durant cette dernière décennie, d’autant plus qu’elles ne se ressemblent pas toutes forcément. Les versions consoles sont par exemple différentes de la version PC, cette dernière embarquant le plus d’options de confort. La logique aurait souhaité que la version Switch 2 suive cet exemple. C’est presque le cas, à un détail près.

Côté résolution, cette nouvelle version affiche un résultat à peu près similaire à celui des versions PS4 et Xbox One, à quelques pixels près. On ressentira surtout une amélioration si vous passez de la version Switch à celle-ci, puisque l’antialiasing fait un peu mieux son boulot et les textures apparaissent plus propres, même si le coup de vieux que vous allez ressentir en voyant la tronche de certains PNJ sera toujours présent. Les temps de chargement se voient ici être diminués de quelques secondes, même si cela est assez peu perceptible.

N’attendez pas vraiment d’améliorations côté framerate, puisque toutes les versions sont bloquées à 30 images par seconde. Au moins, l’expérience est plus fine que jamais sur une console de Nintendo, et même si Final Fantasy X premier du nom a pris quelques rides (alors que Final Fantasy X-2 s’en sort logiquement mieux, surtout côté expressions faciales), la version Switch 2 n’a finalement pas tant à rougir que cela face à la version PC.

Restait maintenant à voir ce que ce portage embarquait. La version Switch 2 de Final Fantasy X profite donc à peu de choses près des mêmes spécificités que la version PC, si vous enlevez la sauvegarde automatique et le passage de certaines cinématiques. Ce qui veut dire que l’on retrouve des options confort comme la possibilité d’accélérer les combats et le jeu dans sa globalité (x2 ou x4), le fait de switcher entre la bande-son remasterisée ou l’originale, ou encore le fait de remplir la jauge d’overdrive de vos personnages en une seule manipulation.

Vous pouvez également modifier la fréquence des combats, une option dont rêvait chaque personne sur PS2, tandis que les combats automatiques sont également de la partie. Et si vous ne voulez vraiment pas vous ennuyer, libre à vous d’activer quelques cheats comme le fait de posséder autant de Gils que possible, ou bien de débloquer toutes les compétences d’un coup. Des choses qui n’étaient pas accessibles sur PS4 et Xbox One, ni même sur Switch.

En revanche, on retrouve ici la fonction de Soin Rapide (présente dans la version Switch 1), à effectuer en glissant votre doigt sur l’écran tactile de la console pour éviter de retourner dans les menus entre chaque combat. Ce qui fait de cette version Switch 2 l’une des plus complètes aux côtés de la version PC.

La tawe Switch 2 made in Square Enix

Que du positif alors ? Eh bien, sur le papier, oui. Si l’on regrette le fait que les voix japonaises soient toujours absentes (car le doublage anglais est toujours ce qu’il est), au même titre que d’autres options pas forcément essentielles mais toujours bonnes à prendre, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster est à son aise sur Switch 2.

La seule ombre au tableau vient plutôt de la politique tarifaire que Square Enix a choisi de mettre en place, et qui concerne finalement tous ses portages Switch 2 récents. Si vous possédez Final Fantasy X/X-2 HD Remaster sur Switch, n’attendez pas de geste commercial : vous devrez forcément repasser à la caisse, et au prix fort puisque la compilation est vendue 49,99 €. Un prix de base qui ne serait pas si difficile à avaler si une mise à niveau payante était proposée, mais ce n’est pas le cas.

Et que dire de l’absence de compatibilité des sauvegardes entre la version Switch et la version Switch 2 ? De manière rationnelle, on pourrait penser que l’ajout de certaines options rend le passage d’une version à l’autre un peu plus complexe, mais c’est un choix que Square Enix a décidé d’ancrer dans le marbre pour toutes ses productions. La décision n’est pas tant liée à un problème technique (qui peut exister) ; elle est purement financière, et elle reste en travers de la gorge.

Derrière ces pratiques très discutables, la version Switch 2 de Final Fantasy X/X-2 HD Remaster reste la meilleure que vous pourrez trouver sur consoles. Les améliorations depuis la version Switch 1 sont notables, de quoi rendre l’absence de sauvegarde et de mise à niveau encore plus frustrante. La nostalgie a un coût, et Square Enix l’a (trop) bien compris.