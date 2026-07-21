9 jeux vont quitter le PlayStation Plus Extra au mois d’août, dont l’excellent Unicorn Overlord et Dead Island 2

La liste des jeux qui vont quitter le service

À la mi-août, il faudra dire au revoir à pas moins de 9 jeux au sein de l’abonnement du PlayStation Plus Extra. La liste vient d’être confirmée par PlayStation, et les titres suivants sont concernés :

Dans cette sélection, impossible de ne pas vous recommander Unicorn Overlord, dernier jeu de VanillaWare qui séduira sans aucun doute les amateurs de RPG tactiques. Vous pouvez également vous tourner vers Dead Island 2 si vous avez envie de vous défouler contre quelques zombies, à moins de préférer des expériences plus atypiques comme Harold Halibut, jeu très imparfait qui n’a pas mis tout le monde d’accord, mais qui reste néanmoins très singulier et qui peut mériter que l’on s’y attarde.

Vous avez jusqu’au 18 août prochain pour jouer à ces jeux avant qu’ils ne quittent le service de PlayStation.