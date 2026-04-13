Metro 2039 : Xbox nous donne rendez-vous le 16 avril pour découvrir le nouveau jeu de la saga de 4A Games

Xbox et 4A Games s’allient pour présenter le jeu

4A Games officialise donc le fait que le prochain Metro se nommera Metro 2039. Et pour présenter ce nouveau jeu, le studio s’entoure d’un partenaire de choix, puisque le titre sera révélé lors d’un Xbox First Look, autrement dit une petite émission dédiée à Metro 2039, et rien qu’à lui. Certaines rumeurs évoquaient un nouveau ID@Xbox ou une autre conférence Xbox cette semaine, mais la réalité est finalement bien plus simple : Microsoft n’est là que le partenaire de diffusion de cette annonce (comme si on assistait à un State of Play dédié à un tiers du côté de Sony).

Cette organisation laisse donc entendre que le studio ne révèlera pas qu’une simple vidéo, mais qu’il sera prêt à donner quelques détails sur cette suite tant attendue. Après tout, le dernier jeu, Metro Exodus, date d’il y a maintenant sept ans (déjà), et on imagine que 4A Games a beaucoup de choses à nous dire, que ce soit sur le titre en lui-même ou sur les conditions de développement, rendues difficiles avec la guerre en Ukraine.

Pour découvrir Metro 2039, il faudra donc être au rendez-vous ce jeudi 16 avril à 19 heures, heure française. L’événement sera à suivre sur la chaîne YouTube de Xbox, avec des sous-titres français pour ne louper aucune information importante.