Metro 2039 : Xbox nous donne rendez-vous le 16 avril pour découvrir le nouveau jeu de la saga de 4A Games

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Les rumeurs autour du prochain Metro vont bon train (pardon) ces derniers jours, si bien que les fuites autour du nom du jeu se sont accentuées. Il n’y a donc plus vraiment d’intérêt à garder la chose secrète aujourd’hui, c’est pourquoi 4A Games nous donne rendez-vous ce jeudi pour en apprendre un peu plus sur son prochain jeu.

Metro 2039

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