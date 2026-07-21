Pour le réalisateur de Forza Horizon 5, le Game Pass est une bonne idée qui n’a pas réuni assez de monde pour être viable

La théorie était belle, l’exécution moins

Le Game Pass est une bien belle idée pour le public, mais pour qu’il soit viable, il a besoin d’attirer beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. C’est la conclusion que tire Mike Brown, en indiquant selon lui que le service a d’abord permis de financer des projets et d’embaucher des gens, jusqu’à ce que la dure réalité de l’industrie rattrape le tout :

« La réalité, c’est que le nombre de personnes ayant souscrit à l’offre aux tarifs nécessaires pour rendre l’activité viable a été insuffisant. C’est vraiment regrettable, car nous allons désormais assister à la fermeture ou à la scission de studios. De nombreuses personnes vont perdre leur emploi. Et c’est juste le résultat d’une initiative bien intentionnée et centrée sur les joueurs n’a pas tout à fait trouvé son public. »

Il ajoute qu’il pense toujours que le Game Pass peut fonctionner s’il est accessible à des prix raisonnables, puisqu’il permet de créer des jeux qui n’auraient pas été financés sans cela. Mais ce n’est désormais plus vraiment le plan de Xbox, qui se focalise désormais uniquement sur ses grosses cartouches.

Comptant aux alentours de 30 millions d’abonnés, le Game Pass n’a pas su croître de manière assez rapide pour Xbox, et même avec les réajustements de prix récemment enregistrés, il est difficile d’imaginer un monde où le rêve de Xbox – qui est de compter 100 millions d’abonnés – puisse être atteint un jour.