Wreckreation 2 est un Burnout qui ne dit pas son nom, premières images de cette suite spectaculaire

Pas besoin d’attendre EA

Criterion était désormais trop occupé à travailler sur Battlefield à la demande d’EA, Burnout reviendra sous un autre nom. Wreckreation 2 semble en effet se rapprocher encore un peu plus de la licence très célèbre des années 2000, étant donné que l’accent est pleinement mis sur la destruction de vos adversaires pour gagner la course. Ce qui n’est pas étonnant dans la mesure où l’équipe de When Tides Turn est composée de vétérans ayant travaillé sur la série auparavant chapeautée par Criterion.

Fiona Sperry, qui a cofondé ce studio, ajoute :

« Au cours des six derniers mois, nous avons échangé directement avec les joueurs sur leurs attentes concernant un jeu de course arcade moderne, et Wreckreation 2 est le fruit de ces discussions. De la maniabilité et de la progression jusqu’aux épreuves et à la conception de l’univers, notre communauté a déjà contribué à façonner des aspects clés de l’expérience. Nous développons ce jeu pas seulement pour eux, mais avec eux »

On découvre aujourd’hui les premières images de ce Wreckreation 2, qui nous laissera donc les clés de bolides hautement destructibles au sein d’une ville en monde ouvert : Heartbreak City. Libre à vous de vous cogner contre tous les véhicules de vos opposants pour les voir se crasher au ralenti, dans la pure tradition des Burnout. Plusieurs types de courses seront proposés, avec des chasses à l’homme, des compétitions où seul un véhicule peut survivre, et on en passe.

Wreckreation 2 n’a pas encore de date de sortie, mais le jeu est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series, sans THQ Nordic à l’édition.