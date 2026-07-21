Xbox Game Pass : Halo: Campaign Evolved, Beast of Reincarnation, Hell is Us et d’autres rejoignent le catalogue

La deuxième salve de juillet du Game Pass

On retrouve pour les deux prochaines semaines des gros noms de la scène vidéoludique. Halo: Campaign Evolved bien sûr, le premier (et dernier ?) épisode de la licence à sortir aussi chez PlayStation, mais aussi Beast of Reincarnation et le très bon Hell is Us sont en effet les fers de lance de la sélection. On rappelle enfin que c’est aujourd’hui que The Planet Crafter débarque, conformément à ce qui avait été annoncé il y a deux semaines.

Voici les nouveaux titres qui débarqueront prochainement sur le Xbox Game Pass :

Shift At Midnight (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 22 juillet (Ultimate, PC)

(Ultimate, PC) Hell is Us (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 23 juillet (Ultimate, Premium, PC)

(Ultimate, Premium, PC) Halo: Campaign Evolved (Cloud, console, appareils portables et PC) – 28 juillet (Ultimate, PC)

(Ultimate, PC) Mistfall Hunter (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 30 juillet (Ultimate, PC)

(Ultimate, PC) Corsair Cove (PC) – 31 juillet (Ultimate, PC)

(Ultimate, PC) Heretic + Hexen (Cloud, console, appareils portables et PC) – 4 août (Premium, Ultimate, PC)

(Premium, Ultimate, PC) Beast of Reincarnation (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) – 4 août (Ultimate, PC)

Bonjour à certains, au revoir à d’autres, le 31 juillet, voici les jeux qui quitteront l’abonnement :