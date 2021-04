Age of Empires IV

Age of Empires IV est le quatrième épisode de la célèbre licence de jeu de stratégie. Dans cet épisode, quatre compagnes distinctes et huit civilisations sont présentes avec par exemple les Britanniques, les Mongols, les Chinois et la civilisation du sultanat de Delhi. Chaque civilisation possède son propre style de jeu et l'intrigue se déroule principalement pendant l'époque médiévale ce qui permet de faire un rapprochement avec le second volet de la saga.