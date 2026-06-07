Metro 2039 refait parler de lui avec un trailer de gameplay palpitant, et sortira en février 2027

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Metro 2039 n’aura finalement pas trop attendu avant de se montrer encore plus. Après avoir été dévoilé en avril dernier avec un trailer majestueux, la production de 4A Games profite du Xbox Games Showcase, afin de montrer enfin du gameplay, mais aussi de nous offrir une fenêtre de sortie qui n’est pas si lointaine.

Metro 2039

L’Étranger du Metro

Metro 2039 s’illustre donc de nouveau avec pas moins de trois minutes de gameplay. L’occasion pour les joueurs d’en savoir un peu plus sur l’antagoniste de ce nouvel opus en la personne de Hunter, devenu le nouveau Führer du Metro qu’il avait pourtant auparavant juré de protéger en tant que Spartan. Une intrigue qui devrait être autant politique que complexe dans l’approche, et notez que vous incarnerez un nouveau protagoniste, l’Étranger.

Ce nouveau héros devra de nouveau descendre dans les métros de Moscou que ce dernier avait pourtant juré de ne plus refouler, notamment pour arrêter toute cette mascarade. Nous retrouverons ici un personnage principal qui sera ainsi beaucoup plus loquace qu’Artyom, qui ne parlait jamais. Et bien entendu, le titre restera en tout cas dans le jus des jeux Metro.

Comme nous le montre le trailer de gameplay, nous retrouverons des séquences à la surface face aux sbires de ce nouveau régime dictatorial, mais aussi d’autres phases un peu plus oppressantes contre des créatures beaucoup plus féroces et diverses goules pas très amicales.  De plus, Metro 2039 introduit de nouvelles armes à notre arsenal avec le sympathique Shatun qui devrait bien vous aider, ou encore une charge explosive, qui sera bien utile pour percer quelques murs peu stables.

On notera aussi que le soft restera visiblement dans la lignée de ses prédécesseurs avec l’utilisation du masque et de notre lampe torche à recharger qui donne cet aspect immersif qui a toujours été la marque de fabrique de la licence. Autant dire que le titre promet, avec encore une fois un aspect technique bluffant via le moteur maison de 4A Games, le 4A Engine.

Quand sortira Metro 2039 ?

Maintenant, quid de la date de sortie de Metro 2039 ? Pas forcément annoncée lors de sa première présentation, ce nouveau trailer nous a permis néanmoins d’en savoir un peu plus sur sa fenêtre de sortie. Metro 2039 arrivera donc en février 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour l’heure, sa date de sortie n’est pas plus précise, mais nous savons au moins le mois de sortie du soft qui s’annonce très prometteur.

Bien évidemment, si vous voulez en savoir un peu plus sur le titre, vous pouvez toujours regarder notre précédent article disposant d’infos complémentaires.

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Jaquette de Metro 2039
Metro 2039
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Date de sortie : N/C

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