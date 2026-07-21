Les dates de la première bêta ouverte de Call of Duty: Modern Warfare 4 sont tombées

La version Switch 2 privée de la première phase de bêta

Comme on en a désormais l’habitude avec la saga, cette bêta de Call of Duty: Modern Warfare 4 se déroulera en deux temps. Le premier « week-end » de jeu sera d’abord réservé à celles et ceux qui ont précommandé le jeu sur PC, PS5 ou Xbox Series. La bêta sera ouverte du 21 au 25 août prochain sur ces mêmes plateformes. Si vous ne voyez pas la Switch 2 ici, c’est parce que les précommandes pour cette version n’ouvriront que le 26 août prochain.

Mais la communauté Switch 2 pourra se rattraper avec la deuxième bêta du jeu, qui sera cette fois-ci un peu plus ouverte. Pour y participer, vous n’aurez pas besoin de précommander Call of Duty: Modern Warfare 4, et elle aura lieu sur toutes les plateformes du 28 août au 1ᵉʳ septembre.

Pour ce qui est du contenu de cette bêta, sachez que vous retrouverez quelques modes de jeu multijoueur avec plusieurs opérateurs jouables, dont ceux compris dans la Vault Edition du jeu, du moins si vous avez précommandé cette dernière. On en découvrira un peu plus sur tout cela lors de la prochaine édition du Call of Duty: NEXT, prévue pour le 21 août. Tous les détails sont à retrouver sur le site officiel du jeu.

Call of Duty: Modern Warfare 4 sera disponible dans sa version complète dès le 23 octobre prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2.