Yoko Taro (NieR) n’est lui aussi pas très fan de la décision de Sony concernant l’arrêt de production des jeux sur disque

Yoko Taro avait une autre idée en tête pour le marché physique

Comme beaucoup de monde, même si le marché du jeu vidéo reste dominé par le numérique aujourd’hui, Yoko Taro regrette déjà la fin des disques sur PlayStation. C’est le sentiment qui se dégage de l’un de ses derniers tweets (relayé par Kotaku), où il montre avoir reçu l’édition physique de Hi-Fi Rush tout en vous prévenant que – comme dirait un homme qui aime les grands écarts – dans 2 ou 3 ans, il n’y en aura plus :

« Alors que l’on parle beaucoup de l’arrêt de la production de supports physiques pour la PS5, nous avons reçu Hi-Fi RUSH de la part de notre dernier espoir, Super Deluxe-san !. Ne partez pas du principe que vos parents et les supports physiques seront toujours là, alors si cela vous intéresse, n’hésitez donc pas à craquer. […] Personnellement, je ne peux m’empêcher d’être triste de voir disparaître les supports physiques, mais je suppose que c’est dans l’air du temps. »

Il précise ensuite qu’il se doutait que le marché physique allait être secondaire dans les années à venir, mais il pensait que ces boîtes allaient plutôt devenir un produit de luxe, plus cher, réservé aux collectionneurs qui voudraient encore de ce format. Malheureusement, Sony ne nous laissera même pas cette petite opportunité, et on en vient à penser que le prochain NieR du bonhomme sortira donc sans doute uniquement en numérique, ce qui est bien triste.