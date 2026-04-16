Metro 2039 : Tout ce qu’il faut savoir sur ce nouvel épisode, plus sombre que jamais

La guerre a tout changé

Il va sans dire que Metro 2039 n’aurait pas été le même sans la guerre qui a lieu en Ukraine encore aujourd’hui. 4A Games se livre complètement dans cette présentation qui rappelle que son équipe qui travaille à Kiev vit dans des conditions difficiles, avec un stress constant pour sa sécurité et celle de ses proches. Sans parler des nombreuses alertes qui peuvent avoir lieu et des coupures électriques.

Naturellement, la réalité influence la fiction et c’est pourquoi 4A Games veut livrer un message encore plus personnel que par le passé :

« Nos jeux montrent ce qu’étaient les hommes avant la fin du monde, ce qu’ils sont devenus après, et ce qu’ils sont prêts à faire pour vivre un jour de plus. L’enjeu a toujours été d’empêcher une guerre. Mais maintenant, la guerre est notre quotidien. Désormais, le message porte sur ses conséquences. Le coût du silence, les horreurs de la tyrannie, et le prix de la liberté […] Tout ce qu’on avait prévu pour la suite de Metro a changé en 2020, et plus encore en 2022. »

Pour donner vie à ce nouveau récit, 4A Games continue de collaborer avec Dmitri Gloukhovski, auteur russe des romans de base, qui vit aujourd’hui en exil de son propre pays pour avoir condamné l’invasion russe, et qui risque jusqu’à 8 ans d’emprisonnement.

Le Metro le plus sombre de la série

Le message sera donc plus direct que jamais, le studio n’ayant pas envie de glorifier l’univers post-apocalyptique. Tout cela amènera à une histoire bien plus sombre que les précédents Metro. Ici, direction les rames de métro de Moscou, où toutes les factions se sont réunies sous la coupelle d’un nouveau « Furher », qui gère le Novoreich. Vous l’aurez compris, un climat de Seconde Guerre mondiale règne ici avec une référence sans détour au nazisme et aux horreurs qui ont été perpétrées durant la guerre.

Le premier trailer est assez explicite sur le sujet, avec des séquences de déportation, une imagerie proche de celle des nazis, et de l’endoctrinement des plus jeunes. L’aspect surnaturel reste présent pour appuyer encore un peu plus la métaphore, avec des monstres plus effrayants que jamais.

Vous vivrez cette aventure via l’intermédiaire d’un héros non-muet qui est nommé « l’Étranger », et qui est tourmenté par des visions d’horreur alors qu’il doit à nouveau pénétrer dans le métro, un endroit qu’il espérait ne jamais revoir. Le jeu met en avant les choix que l’on peut faire dans ce climat d’horreur et le prix à payer pour nos actions.

Un moteur maison qui favorise l’immersion

Le jeu a eu droit à une première séquence de gameplay, ou plutôt in-engine, qui nous montre le résultat visé par 4A Games. Ce Metro 2039 sera propulsé par le moteur maison du studio, le 4A Engine, qui veut une nouvelle fois repousser les limites du ray-tracing pour un rendu plus réaliste que jamais.

Le studio dit aussi avoir davantage soigné les décors avec ce qu’il appelle des « histoires figées », qui nous sont racontées via l’environnement. Une meilleure narration environnementale en résumé, bien aidée par un moteur qui devrait faire des merveilles.

Quand sortira Metro 2039 ?

Cette présentation a beau nous avoir montré quelques minutes in-engine, on comprendra aisément le souhait de 4A Games de ne pas donner de date précise pour le moment. La guerre peut rapidement bousculer les plans établis, comme on a pu le voir avec Stalker 2, c’est pourquoi le studio ne se risque pas à donner beaucoup de précisions. En revanche, il nous indique que ce Metro 2039 sera disponible dans le courant de cet hiver, ce qui peut donc aller jusqu’à début 2027.

Le jeu est pour l’instant prévu sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 5 et Xbox Series. Il profitera du Xbox Cloud et sera Xbox Play Anywhere.