Kylian Mbappé sera la star de la jaquette d’EA Sports FC 27, une première vidéo attendue pour cette semaine

À défaut d’une Coupe, un contrat juteux

Après avoir brillé lors de la dernière Coupe du monde en devenant le meilleur buteur de la compétition, tout en étant le meilleur buteur de La Liga cette année, Kylian Mbappé est donc celui qui va représenter EA Sports FC 27, avec un aperçu de l’édition Ultimate du jeu. On le voit évidemment sous son maillot du Real Madrid, contrairement aux éditions précédentes des jeux FIFA où il était encore au PSG. Sa dernière apparition sur l’une des jaquettes remonte à FIFA 23. Il déclare :

« Figurer sur la jaquette d’un jeu EA SPORTS FC est un moment très spécial pour moi. C’est un honneur de poursuivre ma relation de longue date avec la franchise, aux côtés des joueurs qui ont marqué son histoire. J’ai hâte que tout le monde découvre FC 27. »

Jeff Sharma, vice-président de la stratégie de la licence, ajoute :

« Nous sommes ravis d’accueillir de nouveau Kylian au sein de la franchise en tant que star de la jaquette d’EA SPORTS FC 27. Les performances de Kylian, aussi bien en club qu’en sélection, ont fait de lui l’un des joueurs les plus marquants de sa génération. Il incarne l’ambition, la créativité et l’aura mondiale qui définissent aujourd’hui EA SPORTS FC, et nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec lui. »

Pour en savoir un peu plus sur le jeu en lui-même, rendez-vous le 23 juillet à 18 heures sur YouTube pour un premier aperçu d’EA Sports FC 27.