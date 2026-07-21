Pour la cinquième fois, EA prédit avec justesse quelle équipe va gagner la Coupe du Monde grâce à ses jeux de foot

Madame IrmEA

Avant le lancement de cette Coupe du Monde, Electronic Arts a lancé une simulation au sein du dernier EA Sports FC afin de voir qui en ressortirait vainqueur. C’est l’Espagne qui a décroché le titre virtuel, et quelques semaines plus tard, l’équipe espagnole a bel et bien soulevé la vraie Coupe du Monde.

Une anecdote amusante qui n’est surtout pas une première. EA a eu le nez creux depuis 2010, où il avait déjà prédit la victoire de l’Espagne. Rebelote en 2017 avec l’Allemagne, puis avec la France en 2018, et enfin l’Argentine en 2022. On pourrait bien entendu se dire que tout n’est que magouille et compagnie dans cette histoire compte tenu qu’il s’agissait des jeux estampillés FIFA, mais on laisse les théoriciens du complot enquêter de leur côté.

De manière plus raisonnable, on peut simplement se dire que chaque équipe était plus ou moins favorite avant le lancement de chaque compétition, ce qui veut dire que ses statistiques dans les jeux étaient boostées, l’aidant à remporter les matchs virtuels. Il fallait ensuite juste un peu de chance pour que cela se reproduise dans la réalité.

EA s’en félicite malgré tout de cette amusante coïncidence sur Twitter, en espérant qu’il calcule désormais que la France remporte la prochaine.